コアビジネスであるネットワーキング事業のさらなる強化　～ジュニパーネットワークス製品のエリートパートナーに～

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 宗、以下 エイチ・シー・ネットワークス）は、 日本ヒューレット・パッカード合同会社（本社：東京都江東区、代表執行役員社長 望月 弘一、以下、日本ヒューレット・パッカード）のジュニパーネットワークス製品（以下、Juniper製品）の最上位パートナーランクであるエリートパートナーとなったことを受け、本格的な取り扱いを開始します。

ジュニパーネットワークスは2025年7月2日にヒューレット・パッカード・エンタープライズ傘下となり、「HPE Juniper Networking」として、「HPE Aruba Networking」とともに、同社のネットワーキング事業を構成します。

以前からAruba製品のゴールドパートナーであるエイチ・シー・ネットワークスが今回新たにJuniper製品のエリートパートナーとなることにより、エイチ・シー・ネットワークスのコアビジネスであるネットワーキング事業をさらに強化します。

■背景と目的

現在、ネットワーキング、ハイブリッドクラウド、AIが前例のないかたちで融合する時代の黎明期にある中でHPEはJuniperを統合することにより、モダンなネットワーキングスタックを含むクラウドネイティブかつAI駆動のポートフォリオを提供できるようになりました。

エイチ・シー・ネットワークスはJuniperおよびAruba両製品の取り扱いにより、「ネットワークのためのAI」と「AIのためのネットワーク」の両面から顧客の課題解決を図る目的です。

■今後の展開について

まずはエイチ・シー・ネットワークスが強みとする無線LAN事業において、AI搭載のクラウド管理型無線LAN「Mist」を使用したネットワークインテグレーションの開始やマネージドWi-Fiサービスを検討します。

またセキュリティ事業において、既に取り扱いを開始している「Aruba SSE」に加え、Juniper製品のルーター、スイッチ、ファイアウォールなどを組み合わせたインテグレーションを行う中で顧客のSASE環境の整備を支援します。

■日本ヒューレット・パッカード合同会社 HPE Networking事業統括本部

執行役員 事業統括本部長 本田 昌和様からのエンドースメント

HPE Aruba Networkingのゴールドパートナーとして事業成長を続けられているエイチ・シー・ネットワークス様が、このたび「HPE Juniper Networking」のエリートパートナーになられたことを、心より歓迎申し上げます。

「HPE Juniper Networking」のルーター、スイッチ、ファイアウォール、そしてAI搭載のクラウド管理型無線LAN「Mist」を商材に加えていただくことで、エイチ・シー・ネットワークス様がネットワーク・クラウド・セキュリティ市場の発展、モダナイゼーションに貢献されることを期待しております。

弊社は、革新的な技術開発力と、営業・マーケティング・販売チャネルにおける高い専門性を備えたモデルを擁し、先進的なネットワーキング・ビジネスと広範な市場進出戦略を引き続き推し進めてまいります。

■各社概要

