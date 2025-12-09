『TECH PLAY Academy』、パナソニックプロダクションエンジニアリングの新卒エンジニア育成に向けた18日間の実践型研修を提供し、本日事例ページを公開

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Company（本社：東京都港区、TECH PLAY Company代表：片岡 秀夫）が運営する、実践型のオーダーメイド研修でDX人材を育成する『TECH PLAY Academy』（https://www.academy.techplay.jp/）は、生産設備設計からソフト開発、製造支援やメンテナンスまで、モノづくりの課題解決に向けたエンジニアリングとシステム開発を手がけるパナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社（本社：大阪府門真市 代表取締役社長：森田 雅史）の新卒エンジニア5名を対象に、18日間の実践型研修を提供し、本日事例ページを公開したことをお知らせします。

＜事例サイトURL＞

https://www.academy.techplay.jp/case/ppe

■導入背景・取り組みの概要について

パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社は、生産設備の設計、ソフトウェア開発、部品加工から製造立上支援まで、モノづくりの幅広い工程を支える総合エンジニアリング企業です。同社では、DX加速やソフトウェア領域の拡大にあわせ、制御系に限らずシステム系スキルを習得した人材の育成が課題となっていました。従来の集合研修は、組み込み制御を中心とした内容で、配属後の実際の業務（データベースを使った管理システム開発など）とのギャップが生じていたほか、新入社員の間でスキル経験の差が大きく、研修内で差が広がってしまう懸念もありました。

こうした背景のもと、2025年6月に、実践型・リアルタイム講義・フルカスタマイズ対応を特徴とする『TECH PLAY Academy』の新卒エンジニア向け研修を導入しました。

全18日間のプログラムでは、GitHubを用いたコード管理や開発プロセスの理解、実装演習に取り組み、成果物の作成までを一気通貫で学びました。新入社員5名全員が最終的に成果物を完成させたほか、研修を通じて同期同士のコミュニケーションが活発になり、積極性やチームワークといった行動面での成長も見られました。

■パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社標準機事業センター ITソリューション一部 マルチソフト開発課 課長 保田井 俊樹 様よりコメント

今回の研修では、当社の実務に沿った内容を柔軟にカスタマイズいただき、座学にとどまらず“開発の全体像をつかみながら実装まで進める”実践的な学びの場になりました。文系出身者を含む新入社員5名全員が成果物を形にできたことは非常に大きく、技術面の成長を強く感じています。

また、講師・コーディネーターの方々の丁寧なフォローにより、受講生が積極的に質問し合い、同期同士が自然に支え合う姿も印象的でした。研修後の社長とのミーティングでも全員が主体的に発言するなど、人としての成長やチームワークの醸成も実感しています。今回の研修をスタート地点として、今後は現場での実務研修や育成担当との連携を通じて、学んだスキルを確実に業務へつなげていきたいと考えています。

■本研修カリキュラムについて

＜研修名称＞

新卒エンジニア向け 技術基礎・開発プロセス習得研修（オーダーメイド）

＜内容＞

GitHubを用いたコード管理 コーディング基礎（フォーマットなしの実装演習） 開発プロセス理解（設計～実装～レビュー） 個別フォローアップ・進捗管理 成果物作成

＜受講者＞

新入社員 5名

＜実施期間＞

2025年6月（全18日間）

今後も『TECH PLAY Academy』は、DX人材育成を支える実践的な研修を提供し、企業の変革と日本のデジタル化に貢献してまいります。

■『TECH PLAY Academy』について

https://www.academy.techplay.jp/

『TECH PLAY Academy』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスです。現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社にて研修を実施し、満足度95％超・リピート率90％超を実現。

生成AI・データサイエンス・事業開発・エンジニアなど各分野の専門家が設計した研修で、業務課題に直結する"成果を生み出す人材"を育成しています。

■パーソルイノベーション株式会社について

https://persol-innovation.co.jp/

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。