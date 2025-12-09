【TGM2026】今年デビューの新鋭7人組ボーイズグループaoen、2025年大ブレイク CANDY TUNEの追加出演が決定！7年ぶりに再始動する都市型ガールズミュージックフェス

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画／制作：株式会社W TOKYO）は、2026年2月15日（日）に横浜BUNTAIにて『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』（以下、TGM2026）を開催いたします。TGCがプロデュースする“都市型ガールズミュージックフェスティバル”が、横浜の夜に華やかなハーモニーを響かせます。

■ネクストジェネレーションを担うaoen、CANDY TUNEの追加出演決定！

“未来をつなぐフェス”を盛り上げる第2弾出演アーティストが解禁！ HYBE傘下のYX LABELSに所属し、2025年6月にポジティブエネルギー全開で鮮烈デビューを果たし、デビューと同時に様々な音楽番組、雑誌、ライブイベントに登場した日本人7人組ボーイズグループaoen、さらに、代表曲「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を記録し、今年の大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場が決定するなど、2025年大ブレイクを果たしたCANDY TUNEの追加出演が決定！ネクストジェネレーションを担う2組が、新時代のステージを創り上げます。どうぞご期待ください！

【アーティスト】※50音順

■TGM2026は二拠点シンクロ・ステージを展開する“未来をつなぐフェス”

TOKYO GIRLS MUSIC FES.は、2016年に初開催した東京ガールズコレクションがプロデュースする都市型ガールズミュージックフェスで、この度、7年ぶりに再始動。「HARMONIZE: Connect the Next」をテーマに、ファッション×音楽×テクノロジーが共鳴する“未来をつなぐフェス”として開催します。NTTの次世代ネットワーク「IOWN」（※）を活用し、 IGアリーナで同日開催する『TGC in あいち・なごや 2026』とも、実像・映像・音楽をリアルタイムで同期させた特別ステージを展開します。

※IOWN＝NTTグループが提唱する、光と無線を活用した“超低遅延・大容量・高信頼”のネットワーク基盤。映像・音・照明などの信号をほぼ同時に届けることで、離れたステージ同士のシンクロ演出を可能にします。

TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC 開催概要

イベント名称：TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC（略称：TGM2026）

開催日時：2026年2月15日（日） 開場13:00 開演15:00 (予定)

会場：横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/music/2026/

チケット：

【入場料（税込）】 ※4歳以上はチケットが必要

・指定席 先行 8,500円（税込）／一般 9,000円（税込）

・アップグレードチケット(アリーナ確約) ＋3,000円（税込）

【販売スケジュール】

▼先行販売（すべて先着）

・ dポイントクラブ会員先行：2025年11月22日（土）10:00 ～ 2025年12月15日（月）23:59

・ TGC公式LINE先行：2025年11月22日（土）10:00 ～ 2025年12月15日（月）23:59

▼一般発売（先着）

・12月20日（土）10:00～（売切次第終了）

▼アップグレード受付（抽選）対象：各先行販売にてご購入済みの方

・ 申込期間：2026年01月05日（月）10:00 ～ 2026年01月11日（日）23:59

・ 当落発表：2026年01月19日（月）10:00

アーティスト：ICEx、aoen、CANDY TUNE、SUPER★DRAGON、ONE OR EIGHT ほか ※50音順

オープニングアクト ：moxymill ほか

ステージ内容 ：ライブパフォーマンス、ほか

主催 ：東京ガールズコレクション実行委員会

特別協力：株式会社NTTドコモ

協力：NTT東日本株式会社、NTT西日本株式会社

企画/制作：株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ



■TOKYO GIRLS MUSIC FES.とは・・・

史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」がプロデュースする、都市型ガールズミュージックフェス。音楽・ファッション・カルチャーを横断しながら、新しいトレンドと共鳴を生み出す場です。



■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

【TGC OFFICIAL SNS】

X：@tgmfes / TikTok：@TGC__official / Instagram：@tgmfes / Threads：@tgc_staff / LINE：@TGC_LINE

YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV

【ハッシュタグ】

#TGM #TGC