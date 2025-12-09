EIZOが手術・内視鏡向け4Kモニターのラインナップを拡充、コンパクトな27型モデルを発売

EIZO株式会社

EIZO株式会社（本社：石川県白山市、代表取締役社長 COO：恵比寿 正樹）は、27型の手術・内視鏡モニター「CuratOR EX2742（以下EX2742）」を2026年5月27日に発売します。

・価格はオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

CuratOR EX2742製品ページ(https://www.eizo.co.jp/products/curator/ex2742/)

- 概要手術の現場では、技術の高度化と低侵襲化が進み、手術顕微鏡や内視鏡、手術支援ロボットなどを使用する機会が増えています。これらの手術では、医師が映像を確認しながら処置を進めることが多く、正確で高精細な映像表示が重要です。当社では、こうしたニーズに応えるため、4Kカメラで撮影された映像を高解像度で表示する手術・内視鏡用モニター「CuratOR（キュレーター）EXシリーズ」を提案しています。このたび発売するEX2742は、EXシリーズ初の27型4Kモデルです。従来の32型から55型までのラインナップに、よりコンパクトな27型モデルを加えることで、限られたスペースへの設置や複数モニターの併用など、手術室のレイアウトに応じた柔軟な運用を可能にします。また27型の画面サイズは、視認性と省スペース性のバランスが良く、十分な表示領域を確保しつつ、近距離でも無理なく画面全体を把握できます。EX2742は、4K UHD（3840×2160ピクセル）の高解像度により、手術映像を細部まで高精細に表示します。発光効率に優れたLEDバックライトによる820cd/m²の高輝度と、2000:1の高コントラスト比、さらに保護ガラスと液晶パネルの隙間を樹脂で埋めるオプティカルボンディング加工により、暗部の白浮きを抑えつつ外光の映り込みを軽減。明るい手術室でも高い視認性を実現します。- 主な特長■4K解像度により、手術映像を高精細に表示EX2742は、4K UHD（横3840×縦2160ピクセル）の解像度により、フルHDの4倍に相当する情報量を表示可能です。手術顕微鏡や内視鏡、手術支援ロボットなどに搭載された4Kカメラの映像を高精細に再現し、フルHDモニターでは識別しにくかった微細な部位も詳細に表示できます。■高輝度、高コントラスト、オプティカルボンディングで、高い視認性を実現EX2742は、発光効率の優れたLEDバックライト搭載パネルを使用し、高輝度820cd/m2を実現。2000:1の高コントラスト比により、暗部と明部の差を鮮明に描写。さらに、オプティカルボンディング加工により保護ガラスと液晶パネル間の空気層を排除し、光の屈折率の差を抑制。これにより外光の映り込みを軽減し、暗部の白浮きを抑えた引き締まった黒色を表示可能です。手術室の明るい照明下でも高い視認性を実現します。■外部機器と連携可能なRS-232C端子を搭載EX2742はRS-232C通信端子を搭載し、外部機器からの操作や連携が可能です。例えば、当社メディカルイメージングレコーダー「CuratOR MIR-1」と接続することで、レコーダーが手術映像を録画中であることをモニター画面上に赤いアイコン（タリーマーク／赤丸）で表示できます。これにより、モニターから視線を外すことなく、録画状態を把握することが可能です。- その他の基本性能・機能■12G-SDI（BNC）、DisplayPort(TM)、HDMI(R)端子を備え、多様な映像入力に対応■4K映像の色標準「BT.2020」のエミュレーション（擬似再現）とHDR（ハイダイナミックレンジ）対応で、手術映像をリアルに表示■2映像同時表示で、同時モニタリングが可能■映像入力信号が検出されなくなった場合に、他の映像入力信号ポートに自動的に切替えるフェイルセーフ機能で安全面にも配慮■高い信頼性で、安定して運用できる3年間保証を実現- イベント情報2025年12月11日から13日にパシフィコ横浜で開催される「第38回 日本内視鏡外科学会総会（JSES 2025）」の当社ブースにて、EX2742を展示します。

●EIZOのサステナビリティの取組み

当社は、「映像を通じて豊かな未来社会を実現する」という企業理念のもと、製品・サービスおよび事業活動を通じてサステナビリティの取組みを進めています。特に環境に関しては、「循環型社会への対応」および「気候変動への対応」をマテリアリティ（重要課題）として掲げ、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）(https://www.eizo.co.jp/sustainability/environment/tcfd/)やTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）(https://www.eizo.co.jp/sustainability/environment/tnfd/)などの国際イニシアティブ提言に基づく情報開示を行っています。

具体的な取組みとして、2040年までのNet Zero達成に向けた「低炭素移行計画 - Transition to Net Zero -(https://www.eizo.co.jp/sustainability/environment/transition/)」の推進をはじめ、バリューチェーン全体で常に環境に配慮し、資源の有効活用、気候変動緩和への取組み、生物多様性および生態系の保護を含む環境保全、汚染予防、環境リスクの低減に努めています。

https://www.eizo.co.jp/sustainability/



本製品は医療機器ではありません。EIZO、EIZOロゴ、CuratORはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。Copyright (C) 2025 EIZO Corporation. All rights reserved.

【 お客様からのお問合せ先 】

EIZO株式会社 ヘルスケア営業部

TEL：03-5764-3403

Webサイト：https://www.eizo.co.jp