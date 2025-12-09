オンラインアウトソーシングサービス「Remote Tasker」 新たにSNS運用サポート業務・翻訳業務の支援を開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）のオンラインアウトソーシングサービス「Remote Tasker」は、企業の多様な業務ニーズに応えるため、SNS運用サポートサービス「Remote Tasker SNS」と、語学を必要とする業務に特化した「Remote Tasker 翻訳 -Global admin support-」を2025年12月より開始します。

■Remote Taskerについて

Remote Taskerは、企業や教育機関、自治体など多様な組織の業務効率化と人材不足解消を支援する、オンラインアウトソーシングサービスです。全国の登録スタッフから厳選された人材が、コンシェルジュによるきめ細やかな管理のもと、必要な業務を柔軟かつ安全に遂行します。採用や教育の手間を省き、短期間でサービスを開始できるため、現場の負担軽減やDX推進にも貢献します。

当社は今まで、建設事務や大学事務、地域共創などの専門性の高い分野においても、リモート体制で高品質な業務サポートを実現してきました。このたび、さらに幅広い領域へサービスを拡充し、SNS運用サポートサービス「Remote Tasker SNS」と、語学を必要とする業務に特化した「Remote Tasker 翻訳 -Global admin support-」の二つのサービスを開始します。

■「Remote Tasker SNS」概要

・SNS運用サポート（Instagram、X、TikTokなど）

・投稿文作成、リール動画作成、画像デザイン、画像補正・修正

・クリエイティブ業務も相談可能

・使用できるアプリケーション: Adobe Premiere Pro、Illustrator、Photoshop

【運用実績】

・法人向けのInstagramのリール動画作成、Instagram・Xの投稿文作成

・インタビュー記事の作成・画像作成 など

■「Remote Tasker 翻訳 -Global admin support-」概要

・語学案件特化（翻訳・一般事務・貿易・マーケティングなど）

・外資系企業、不動産、ホテルなど多様な業種に対応

・ネイティブ人材による高品質対応

・対応言語: 英語、中国語、韓国語 その他言語はご相談ください

【運用実績】

・ITマニュアルの翻訳（英語→日本語）

・新規取引企業の決算書の翻訳（中国語→日本語）

・株主総会資料の翻訳（日本語→英語）

・中国語翻訳の資料作成や構文の訂正、リサーチ業務、メールでのアポ取り（中国語） など

今後もRemote Taskerは、企業の多様な業務課題に対応し、より柔軟で高品質なオンラインアウトソーシングサービスを展開してまいります。

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

フレキシブルワーク事業推進部 Remote Tasker窓口

MAIL: pts-remotetasker@tempstaff.co.jp

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。