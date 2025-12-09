12月20日（土）～25日（木）『Christmas Night Cruise2025』を開催！★Christmas is coming soon★
12月20日（土）～25日（木）（※23日は除く）、boh boh KOBE船上でクリスマスイベント『Christmas Night Cruise2025』を開催します！boh boh KOBEから歩いて10分のメリケンパークにも、クリスマスマーケット、イルミネーション、ドローンショーなどを楽しめる「Kobe Meriken Xmas - Christmas Drone Show」が開催！神戸港で特別なクリスマスを楽しみましょう♪
今年も残すところ、あと数日。様々な場所でライトアップされ、街全体がクリスマスのワクワクとした雰囲気に包まれています。boh boh KOBEでクリスマスをお祝いするため、boh boh KOBE Christmas Night Cruise2025では神戸の夜空を彩るドローンショーとお食事が愉しめるクリスマス限定のプレミアムクリスマスプレートをご用意しました。イベント期間限定にしか提供されない様々なスペシャルメニューをお届け！「クリスマスプレミアムシート」をご購入いただくと、乗船券、プレミアムクリスマスプレート、ワンドリンクが付いてるので、お買得！船上で神戸港の夜景を眺めながら、1年に1度の特別なクリスマスを、大切な人とboh boh KOBEで過ごしてみませんか？
プレミアムクリスマスプレート
boh boh KOBEでしか食べられない限定のクリスマスプレートをご提供。
プレミアムクリスマスプレートには船内で焼き上げる「ローストトマトパイ」や、ミシュラン1つ星獲得、耵-SEN-監修の自家製タレに漬け込んだジューシーな「ローストビーフサンド」、京都料亭の拘りの「ポテトサラダ」、「ピクルス」の他、デザートにはサクサク食感がたまらない「タルトショコラ」、彩り鮮やかなフルーツに特製クリームをかけて焼き上げた「フルーツグラタン」を合わせ、クリスマス感じるプレミアムな時間を演出します。
お飲み物はホットワインかスパークリングワインが付き！聖なる夜に乾杯ください。
※ソフトドリンクに変更可。
Kobe Meriken Xmas - Christmas Drone Show
開催期間2025年12月20日（土）～25日（木）
神戸の魅力あふれる文化とクリスマスを融合させたイベントがメリケンパークに登場！クリスマスマーケットやイルミネーションをはじめとしたイベントが満載。約500機のドローンが紡ぐ、幻想的なクリスマスドローンショーを開催！家族や友人とクリスマスの素敵な一夜を神戸港でお楽しみください。
詳細はこちら :
https://kobemerikenxmas.com/
「Christmas Night Cruise2025」
開催日時：2025年12月20日（土）～25日（木） ※23日除く
17時30分出航 18時30分着岸 （17時00分受付）
※12/22のみ 17時45分出航 18時45分着岸
※詳細はHPをご確認ください。
料 金：▪クリスマスディナー付きプレミアムシート
大人 8,800円（税込） 小人 6,600円（税込）
※乗船料（2階前方特別シート）、プレミアムクリスマスプレート、ワンドリンク付き
ご予約はこちら（プレミアム） :
https://www.tablecheck.com/kobe-seabus/reserve?menu_lists=69326ea50e6429be0dfd7a92
▪乗船のみ
※乗船券（乗船のみ・自由席）
大人 3,000円（税込） 小人 2,000円（税込）
ご予約はこちら（自由席） :
https://www.tablecheck.com/kobe-seabus/reserve?menu_lists=69326ee5e95d56fb3f6a1f8c
場 所： 神戸シーバス boh boh KOBE（中突堤中央ターミナル5番のりばより乗船）
ご 予 約 ：上記「各ボタン」もしくは、「神戸シーバス」 0120-370-764（9：00～18：30）
※ご予約を受付中、当日のチケット販売もします
詳細を見る :
http://www.kobe-seabus.com/
早駒運輸（株）
開催場所：神戸シーバスboh boh KOBE
神戸市中央区波止場町７-１中突堤中央ターミナル前5番のりば
【電車】
JR「元町駅」より徒歩約15分
JR「神戸駅」より徒歩約13分
問い合わせ先：「神戸シーバス」
0120-370-764 (9:00～18:30)