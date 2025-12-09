【NEW OPEN】こだわりのクラフト商品が集まる“新しいお酒屋さん「LIQUOR WAREHOUSE CRAFT」

グランマルシェ株式会社



2025年12月10日（水）、こだわり・少量生産・手作りをテーマにしたクラフト商品を集めた“新しいお酒屋さん”「LIQUOR WAREHOUSE CRAFT（リカーウェアハウス クラフト）」が、グンゼタウンセンターつかしんにオープンいたします。

お酒はもちろん、ノンアルコールドリンクや食品も豊富に取り扱い、日常の食卓やギフトにも“新しい発見”を提供するセレクトショップです。





■ こだわり・少量生産・手作りにこだわったクラフト商品をラインナップクラフトビール、ワイン、ウイスキー、日本酒などの少量生産のお酒を中心に、丁寧に手作りされたおつまみ、調味料、お菓子などのクラフト食品まで幅広く展開しています。

「クラフト商品を集めた新しいお酒屋さん」として、

世界と日本の“こだわりの味”を楽しめるラインナップをご用意しました。

■ お酒屋さんだけど、お酒だけじゃない。食品も豊富に取り扱い

当店では、お酒だけでなく、ノンアルコールドリンク、クラフトソーダ、コーヒー、紅茶などの飲料も種類豊富にご用意しております。

さらに食品・グロッサリーも幅広くラインナップ。生産者の想いが詰まったクラフト食品や手作りの逸品など、暮らしに彩りを添える商品を多数取り揃えています。

■ お酒と飲料、食品を中心に“毎日に小さな特別”をお届け

お酒と飲料、食品を中心に、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりのアイテムをセレクト。

訪れるたびに新しい商品に出会える“発見の倉庫”として、

日常を少し楽しくしてくれる空間を目指しています。

■ 木の温もりを感じる、居心地の良い空間

店内は木目調を基調とした落ち着いた雰囲気。

壁面にはこだわりのお酒を、中央にはクラフト食品や飲料を配置した心地よい店内。

見て回るだけでも楽しく、手仕事の温かさを感じられる空間です。

店舗概要

店名：LIQUOR WAREHOUSE CRAFT（リカーウェアハウス クラフト）

オープン日：2025年12月10日（水）

所在地：兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1

グンゼ タウンセンター つかしん ひがしまち1階

営業時間：10:00～21:00

アクセス：

・阪急伊丹線「稲野駅」より徒歩11分

・JR宝塚線「猪名寺駅」より徒歩8分

業態：お酒と食のセレクトショップ



【SNS情報】

Instagram：https://www.instagram.com/craft_tsukashin/