加茂カントリークラブ（京都府）、クラブハウスを改装しリニューアルオープン

株式会社アコーディア・ゴルフ

2025年12月8日

株式会社アコーディア・ゴルフ

報道関係者各位

株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、「加茂カントリークラブ」(京都府木津川市、以下「加茂CC」) において、このたびクラブハウスの改装工事を終え、リニューアルオープンしましたのでお知らせいたします。

広々としたコース緑を基調としたロビー

このたびのリニューアルでは、ご来場いただく皆さまに快適で心地よくお過ごしいただけるよう館内の主要施設を見直しました。緑を基調としたロビーは開放感と癒しを感じられる空間に生まれ変わり、カラフルなカーペットを用いたレストランにはボックス席も新設し、より落ち着いたひとときをお過ごしいただけます。また、女性スペースも重点的にリニューアル。ブルー系の壁紙に白いロッカーを配した女性ロッカールームや、使いやすくおしゃれになったパウダールーム、拡張した女性浴室など、明るく清潔感のあるスペースとなりました。

今年7月に開場から51年を迎えた加茂CCは、京都府の最南端にあり、奈良県にも隣接している木津川市に位置しており、大阪および京都の中心部からそれぞれ約1時間と立地に恵まれた36ホールのゴルフ場です。距離よりも正確性と戦略性が求められる西コースとフラットワイドながらも罠を巧みに配した東コース、それぞれ趣きの異なる2つのコースをお楽しみいただくことができます。

現代的な美しさと自然の安らぎを融合させたクラブハウスに生まれ変わった加茂CCへ、ご友人やご家族をお誘いの上、この機会にぜひご来場ください。

当社では、施設老朽化の解消や陳腐化したデザインの見直しを図るとともに、ご利用いただくゴルファーの 利便性を向上させるべく、開場から 30 年以上経過したゴルフ場を中心にクラブハウスのリニューアルを進め ています。今後もゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただくため、より快適にお過ごしいただけるゴルフ場とサービスを提供してまいります。

＜主な改装場所＞

フロント・ロビー/プロショップ/レストラン/女性ロッカー/パウダーコーナー/女性浴室等

カラフルなカーペットを用いたレストラン明るくなったプロショップロビーに配されたステンドグラス

ゴルフ場概要

加茂カントリークラブ

https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/kyoto/kamo/

所在地 ： 京都府木津川市加茂町高去花原7番地

開場日 ： 1974年7月8日

コース概要 ： 東コース18H／6,655 Y／Par72、西コース18H／6,077Y／Par72

アクセス ：

【車】京奈和自動車道/木津ICより12km（約20分）、第2阪奈道路/宝来ICより20km（約30分）

【電車】JR関西本線/加茂駅より車で約15分、近鉄奈良線/近鉄奈良駅より車で約25分

アコーディア・ゴルフ

株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのPGM（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の150のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「GRAND」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。

公式予約サイト https://www.accordiagolf.com

コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/