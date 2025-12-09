【ＢＳ日テレ】昭和の歌姫・美空ひばりが甦る！？　令和の歌手たちと時代を超えた奇跡のコラボが実現！

株式会社ＢＳ日本(C)ＢＳ日テレ

最新のAI技術を駆使し、バーチャル美空ひばりが誕生！没後にデビューした市川由紀乃・三山ひろし・梅谷心愛と「川の流れのように」を夢のコラボ＆息子・加藤和也へのメッセージも！

伝説の歌姫・美空ひばりの波瀾万丈の人生を、珠玉の名曲とともに振りかえる特別番組をＢＳ日テレで2夜連続放送！

昭和元年から数えて満100年を迎える2026年1月7日と8日、昭和の歌姫・美空ひばりの大型特番がＢＳ日テレで２夜連続で放送される。

バッシング、離婚、家族の死、病いとの闘い…華やかな歌手人生の裏で多くの挫折や困難と闘い続けた美空ひばり波瀾万丈の生涯を、当時の貴重映像や、親交が深かった五木ひろしをはじめ生前の美空ひばりをよく知る人たちの証言とともに振り返る。

知られざる美空ひばりの苦悩、壮絶な闘病生活の裏側に、同じく闘病生活を経験した市川由紀乃も涙する。そして美空ひばり本人と豪華アーティストたちが往年の名曲の数々を披露。

そして番組のもう１つの見どころが、最新のＡＩ技術によって生成された“バーチャル美空ひばり”。息子・加藤和也に、和也が子どもの頃の思い出話を語ったり、生前はまだ歌手デビューをしていなかった市川由紀乃、三山ひろし、“美空ひばり博士”梅谷心愛と時代を超えた奇跡のコラボ！ひばり最後の名曲「川の流れのように」を一緒に歌う。さらに世界でも活躍する平成生まれの人気アーティストと「真赤な太陽」をコラボ！美空ひばりが憧れの歌手という、そのアーティストは近日発表！

番組制作チームからのコメント

この度、私たちは番組において、AI技術を活用した『バーチャル美空ひばり』を起用させていただく運びとなりました。

本プロジェクトは、１年以上にわたり、ひばりプロダクション様にご賛同いただき、さらにはタッグを組み、私たち制作チームと一体となって企画・推進してきたものです。

最先端のAI技術によってこの映像化を実現いたしましたが、当時の『美空ひばり』の再現については、現在の技術ではまだ及ばない点はございます。

しかし、私たちは、新しいエンターテインメントを創出するという強い思いのもと、コメント、表情、動作など、あらゆる要素に対し最大限の努力と深い敬意をもって再現に取り組みました。

皆様には、この未来に向けた取り組みを温かい目で見守り、応援いただけますと幸いです。

開局25周年を迎えたＢＳ日テレでは、年末年始にかけて美空ひばり特別番組を3週連続で計６番組放送する。

2025年12月２４日(水) 19時～

「歌謡プレミアム特別版 美空ひばり２時間スペシャル」

2025年12月２５日(木) 19時～

「美空ひばり 不死鳥コンサート in 東京ドーム デジタルリマスター版」

2026年1月1日(木) 20時～

「芸能生活３５周年記念リサイタル 美空ひばり武道館ライヴ」

２０２６年1月２日(金) 19時～

「歌謡プレミアム特別版 美空ひばり＆島倉千代子２時間スペシャル」

2026年1月７日(水) 20時～

「令和に甦る美空ひばり ～今日の我に明日は勝つ～ 第一夜」

2026年1月８日(木) 20時～

「令和に甦る美空ひばり ～今日の我に明日は勝つ～ 第二夜」

［タイトル］

令和に甦る美空ひばり ～今日の我に明日は勝つ～

［放送日時］

第一夜 １月７日(水)よる８時～9時54分放送

第二夜 １月８日(木)よる8時～9時54分放送

［放送局］

ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

【出演者】

司会：武田真一

ゲスト：市川由紀乃 三山ひろし 梅谷心愛 加藤和也 / 五木ひろし

［クレジット］

