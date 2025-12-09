由利本荘市が不要品処分の需要高まる年末に向け「おいくら」と連携を開始

株式会社マーケットエンタープライズ

秋田県由利本荘市（市長：湊 貴信）と株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証プライム・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、地域社会における課題解決を目的としたリユース事業に関する協定を締結し、2025年12月9日（火）より連携をスタートいたします。マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用する仕組みを構築し、由利本荘市の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指します。

■背景・経緯

由利本荘市では、ごみの排出量が増加していることや、ごみ処理費用の負担増加を課題と感じており、市民に向けたリユース活動の周知・啓発につながるリユース施策導入を検討しておりました。他方、マーケットエンタープライズは、リユース事業を中心にネット型事業を展開し、これまで、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」への参画や、「楽器寄附ふるさと納税」実行委員会の一員として活動を続けるなど、官民の垣根を超えたSDGsへの取組に注力してまいりました。そうした中で、マーケットエンタープライズが由利本荘市に働きかけ、「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という互いのニーズが合致したため、「おいくら」※1を用いた今回の取組が実現いたしました。

※1 「おいくら」とは

おいくらは、マーケットエンタープライズが展開する、リユースプラットフォームです。不要品を売りたい方が「おいくら」を通して査定依頼をすると、全国の加盟リユースショップに一括査定依頼され、買取価格・日時・買取方法・口コミなどを見て比較することができます。一度の依頼だけで不要品の査定結果をまとめて比較し、売却できる手軽さが好評で、これまでおよそ155万人（2025年6月末日）の方にご利用いただいております。

ウェブサイト：https://oikura.jp/

■由利本荘市の課題と「おいくら」による解決策

由利本荘市では、年に3回、事前申請による指定集積所での粗大ごみの有料収集を行なっておりますが、大型品や重量のあるものでも、市民が自宅の外へ運び出す必要があります。「おいくら」は、希望すれば自宅の中まで訪問し、運び出しまで対応する出張買取が可能で、大型品や重量のあるものでも売却が容易にできるようになります。加えて、市では回収していない冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象製品も、まだ使えるものであれば買取できる可能性があり、不要品売却と受け渡しは、最短だと「おいくら」を通じて買取依頼をした当日に可能となります。なお、市民のサービス利用はもちろん、市の費用負担もありません。

■今後について

12月9日（火）15時30分（公開時間が前後する可能性があります）に由利本荘市ホームページ内（https://www.city.yurihonjo.lg.jp/1000006/1001992/1012636.html）へ「おいくら」の情報が掲載され、直接不要品の一括査定申し込みが可能になります。由利本荘市と「おいくら」の連携により、二次流通の更なる活性化による循環型社会の実現や社会全体での不要品削減が見込まれると共に、自治体の廃棄物処理量や処理コスト削減にもつながります。また、本取組によって、売却という形で簡単に不要品リユースができることを市民が認知することで、「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢が増え、多様化する不要品処分ニーズに応えることができます。加えて、市民のリユースに対する意識の変化、循環型社会形成の促進につながります。この官民一体の取組によって、循環型社会の形成に向けた社会的側面・経済的側面の双方の課題解決を目指してまいります。

■秋田県由利本荘市

由利本荘市は、2005年に本荘市と由利郡の7町が合併して誕生しました。秋田県の南西部に位置し、北は秋田市、南はにかほ市、東は大仙市、横手市、湯沢市、羽後町に接しています。南に標高2,236メートルの鳥海山、東に出羽丘陵を擁し、中央を1級河川「子吉川」が貫流しています。鳥海山と出羽丘陵に接する山間地帯、子吉川流域地帯、日本海に面した海岸平野地帯の3地帯から構成されています。秋田県の面積の約10.4％を占め、県内一の面積を誇ります。県内では比較的温暖な地域ですが、海岸部と山間部では気候条件が異なります。海岸部は比較的穏やかな気候ですが、内陸や山間部は豪雪地帯となっています。

人口：69,213人（男性33,516人、女性35,697人）（2025年10月31日）

世帯数：30,776世帯（2025年10月31日）

面積：1,209.59平方キロメートル（2025年10月31日）

ウェブサイト：https://www.city.yurihonjo.lg.jp/

■株式会社マーケットエンタープライズ

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営などその他複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場。2021年2月に東証一部へ市場変更の後、2022年4月にはプライム市場へ上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。由利本荘市の「おいくら」サービス導入により、導入自治体は全国で289にのぼります。

「おいくら」自治体向け ウェブサイト：https://oikura.jp/lg/

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/