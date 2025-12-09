立命館大学 食マネジメント学部×板前魂 初コラボ！おせちで日本全国を旅しよう！ 全国各地の特産品が詰まったおせちで旅行気分を味わえる特別なおせち。付録のお正月遊びで家族で団らん！楽しい時間を過ごそう！

株式会社ナカノモードエンタープライズ立命館大学 食マネジメント学部×板前魂 コラボおせち「みんなでにっぽんぐるっとおせち～笑顔で食べて、遊んで学ぼう～」

おせちで日本全国を旅しよう！2025年11月28日（金）販売開始！

立命館大学食マネジメント学部と、「株式会社ナカノモードエンタープライズ」（本社：大阪府大阪市、代表：中野 聡志）が運営するおせち専門店「板前魂」がコラボしたおせちを販売開始しました。

立命館大学 食マネジメント学部とは

立命館大学食マネジメント学部は、日本で初めて食を総合的に扱う学部です。食をカルチャー、テクノロジー、マネジメントという複合的な視点から学び、今まで分断されていた多様な知識を、食をキーワードに横につないで新たな知を社会と関わりながら生み出そうとしています。

この度のおせちについては、日本各地のハレの日の食材をぎゅっと詰め込みました。日本各地の伝統食などは、人口減少などで維持するのが困難な地域も増えています。そんな中で、日本の多様なハレの食について皆さんに知っていただき、味わっていただきたい。と私たちは考えています。

みんなでにっぽんぐるっとおせち とは？

全国から学生が集まる立命館大学では、それぞれのふるさとに想いがあります。また、日本独自の「おせち」文化を次世代に継承したいとの想いもありました。

この「おせち」を通して、それぞれのふるさとに興味を持ってもらい、応援してもらえればと考えました。

それぞれのふるさとで愛される味を知ってほしい

当初は「47都道府県おせち」として、ふるさとの郷土料理を詰める案で検討していました。

しかし、「おせち＝ハレの日に食べるもの」には合わないのでは？といった意見もあり、今回の「日本各地ハレの日に食べる料理を詰めたおせち」にたどり着きました。

食べて終わりではなく日本独自のおせち文化に触れる機会を

おせちを食べている時以外にも団らんの場を作りたいと考え、お正月の伝統的な遊びの一つである「福笑い」と、みんなで遊べる「おせち神経衰弱」の付録をつけました。「神経衰弱」はおせちをテーマにしており、遊びながら楽しくおせち文化に触れてもらえたら嬉しいです。

全国を旅した気分で食も心も満たされるおせち

年末年始に忙しく旅行や帰省が難しい家庭でも、全国各地の料理が詰まったおせちで食を、おせち文化に触れることのできる付録で心を満たしていただければと願っています。

このおせちを通じて、日本の古き良き食文化を知って、家庭や地域との繋がりを感じてもらえればと思います。

そんなコンセプトからうまれた「みんなでにっぽんぐるっとおせち」

お品書き

みんなでにっぽんぐるっとおせち一の重 都道府県おせちの重

十勝ハーブ牛のローストビーフ（北海道）/1個 松前漬（北海道）/50ｇ ホエー豚の旨煮（北海道）/2枚 山椒香るにしん巻（東北）/2個 さけの菊花巻（東北）/3個 笹団子（中部）/2個 プレミア飛騨牛しぐれ（中部）/50ｇ はぜ やわらか甘露煮（中部）/2尾 あわび割烹煮（中部）/2個 子宝煮（関東）/2個 コハダの粟漬け（関東）/50ｇ 初春 桜餅（近畿）/1個 柚子香るエビ豆煮（近畿）/40ｇ しじみ佃煮（中国）/20ｇ ままかり甘酢漬（中国）/3枚 ちいさなじゃこ天さん（四国）/2枚 黒ごま金時（四国）/30ｇ クーブイリチー（沖縄）/20ｇ 紅芋と南瓜のテリーヌ（沖縄）/4個 鶏の炭火焼き（九州）/40ｇ きびなごの田作り（九州）/5本 ラフテー（沖縄）/4個 からしれんこん（九州）/2枚 薩摩ロールパイ（九州）/2枚

二の重 みんなでたのしめるおせち

寿マロン/1個 黒豆/45ｇ カニとハーブのテリーヌ/2枚 チーズ入り花の焼きかまぼこ/2枚 花餅（赤りんご）/1個 カスタード花餅（みかん）/1個 オーロラカスタード/2個 いちごとミルクのロールケーキ/2枚 伊達巻/4枚 たたきごぼう/50ｇ 有頭海老の艶煮/4尾 味付数の子/4本 たこの旨煮/4個 焼きつくね串/2本 花咲サラダ/40ｇ 海老市松チーズ/2枚 紅白なます/55ｇ チキン三昧/4枚 若桃甘露煮/2個 黒糖黒酢の国産肉団子/2個 ベーコンチーズオードブル/2個 さつまいも干支/2個

付録 おせち神経衰弱・福笑い

2026年度のおせちは、みんなでにっぽんぐるっとおせちで旅行した気分で定番のおせちだけでなく郷土料理を味わい、付録のゲームでみんなで遊んで楽しんでみてはいかがでしょうか？

立命館大学 食マネジメント学部×板前魂コラボおせち「みんなでにっぽんぐるっとおせち～笑顔で食べて、遊んで学ぼう～」3人前 46品目 付録（おせち神経衰弱・福笑い）付き！15,000円（税込・送料込！）

立命館大学 食マネジメント学部 おせちイベント

立命館大学 食マネジメント学部×板前魂コラボおせち「みんなでにっぽんぐるっとおせち」みんなでにっぽんぐるっとおせちのご予約 :https://itamae.1osechi.com/shop/g/g515004/おせちイベント

学生たちが、子どもたちが楽しくおせちや年末年始に関わる学びができるイベントを開催します。

イベントでは、おせち缶バッチの作成（1つ200円）のほか、コラボおせちの販売促進も行います。

【アウトレット竜王】

11月30日（日）・12月13日（土）

10時30分～15時30分予定

【土山サービスエリア】

12月6日（土）

10時30分～13時30分予定

おせち専門店「板前魂」

おせち料理専門店 板前魂

定番のおせちはもちろん、肉おせちや中華風おせち、子ども向けおせちなど、60種類以上を取り揃えています。累計販売総数は338万セットを達成いたしました（2025年7月時点）。 ご注文は自社通販サイトのほか、楽天・Yahoo!ショッピング・Amazon・au PAYマーケットといった各種ECモールから承っております。また、ドラッグストアやホームセンター、食品スーパーなど、全国の約9,300店舗でもお取り扱いがございます。 その他、泉佐野市と飯塚市のふるさと納税返礼品にも認定されています。

板前魂本店（通販サイト）へ :https://www.1osechi.com/shop/default.aspx