「TENGA」が手のひらサイズのフィンガーパペットになって全国のカプセルトイ専門店「#C-pla」で2025年12月より販売開始！

株式会社TENGA（本社：東京都中央区、代表取締役社長 松本光一）は、2025年12月より、カプセルトイ専門店『#C-pla』を運営する株式会社トーシン（本社：北海道帯広市、代表取締役：宮本達也）と、TENGAをモチーフにしたフィンガーパペットを公式ライセンス・カプセルトイとして全国カプセルトイ専門店「#C-pla」限定で発売いたします。

製品概要

20周年を迎えたTENGAブランドのカップシリーズをモチーフに、柔らかく触りたくなるTPR素材のフィンガーパペットをカプセルトイとして販売いたします。 全4種のラインナップで、全国のカプセルトイ専門店「#C-pla」にてお買い求めいただけます。

商品名: TENGAフィンガーパペット

種類: 全4種（TENGAスタンダード / TENGAハード / TENGAソフト / プレミアムTENGA）

価格: 400円（税込） 発売日: 2025年12月上旬 発売元: 株式会社トーシン

取扱店舗：全国のカプセルトイ専門店「#C-pla」

※商品はランダム封入のため、種類は選べません。

※入荷状況や在庫に関するお問い合わせは各店舗までご連絡ください。

会社概要

株式会社TENGA

株式会社TENGAは、2005年創業時より「性を表通りに、誰もが楽しめるものに変えていく」というミッションを掲げ、「“生きる”をよろこぶ世界」の実現を目指し活動しています。ものづくりやプロダクト、サービスを通じて、性はうしろめたいものではなく、「生きているすばらしさ」を支える大切な要素として、社会に広く伝えています。

現在では73の国と地域で展開。日本国内では百貨店や大型商業施設のほか、全国のドラッグストア、コンビニエンスストアにも展開を広げています。

株式会社トーシン #C-pla

全国にその地域オリジナルのお店を展開するカプセルトイ専門店。

各店舗を「惑星」に見立て、地域の特色に合わせたデザインや店舗展開を行っている。

どこまでも広い宇宙のようなカプセルトイの世界をお楽しみください。

全国に250店舗以上を展開中（2025年11月現在）

＃C-pla： https://toshin.jpn.com/cpla/

株式会社トーシン： https://toshin.jpn.com