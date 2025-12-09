イタリア トリノ老舗「カファレル」　200周年の感謝を込めて1月より限定記念コレクションを販売

株式会社山本商店

ジャンドゥーヤ誕生160周年に続き、2026年「カファレル」は創業200周年を迎えます。

アンティークからノスタルジックで華やかな記念デザインパッケージに身を包み、アイコニックなジャンドゥーヤチョコレートを始め新味のチョコレートをお届けします。

2025年12月9日

2026年カファレルは200周年を迎えます。アニバーサリーイヤーを彩るコレクションは、カファレルのアートブックから厳選した歴史を感じるデザイン。

イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、カファレル200周年記念コレクションを2026年1月9日(金)から発売いたします。2026年にカファレルは200周年を迎える、その歴史を感じる重厚な大人コレクションを販売いたします。

■概要

販売期間：2026年1月9日(金)～

販売店舗：カファレル神戸北野本店、カファレル グランスタ東京店

カファレルオンラインショップ(https://www.caffarel.co.jp)

全国主要百貨店 ほか

※百貨店の販売日は店舗によって異なります。

■商品ラインナップ

商品名：カファレル 200周年スクエア缶

価格：2,484円(税込)

内容：9粒

詳細：カファレル200周年を記念したデザイン缶。1885年にカファレルで使用されていた請求書からインスパイアされたデザインとホワイトベースに繊細な線画が上品さを引き立たせる、クラシカルな缶です。

中には定番のジャンドゥーヤやジャンドゥーヤビター、クレミノキューブなど9粒をアソート。

商品名：カファレル 200周年アンティーク缶

価格：5,184円(税込)

内容：20粒

詳細：スクエア缶と同じデザインですが、落ち着いたレッドがクラシカルさを引き立たせる200周年缶。

中には定番のジャンドゥーヤをはじめ、ジャンドゥーヤビターやクレミノキューブ、人気のピエモンテなど全20粒をアソート。

商品名：カファレル 200周年ポット缶

価格：6,156円(税込)

内容：26粒

詳細：当時の新聞に掲載されたカファレルの広告をベースにした、歴史を感じられるアンティークなデザイン缶。

中には定番のジャンドゥーヤやジャンドゥーヤビター、クレミノキューブやソルテッドキャラメルなどカファレルを満喫できる全26粒をアソート。

商品名：カファレル 200アニヴェルサリオ ストーリア

価格：3,240円(税込)

内容：10粒

詳細：サヴォイアブルーが光るブック型の限定缶。イタリア産ヘーゼルナッツを使用したジャンドゥーヤをはじめ、2層の異なるテクスチャーが楽しめる新味ピエモンテ「ビグスト」を含めた7種類10粒をアソート。

ブック型の缶を開けると、蓋の内側にはイタリア旧王室の紋章がデザインされており、サヴォイ王室の御用達であった証でもあります。

商品名：カファレル 200アニヴェルサリオ ディジュビレオ

価格：6,156円(税込)

内容：24粒

詳細：サヴォイアブルーにゴールドで彩られた伝統と格式高いデザイン缶。デザインにあしらった旧王室の紋章はサヴォイア王室の御用達であった証でもあります。中にはカファレルを代表するジャンドゥーヤに加えて、ベルベットのような滑らかな舌触りとカリっと香ばしいイタリア産ヘーゼルナッツが入った新味「ビグスト」やクリーミーで濃厚なプラリネ「クレミノプレスティージョ」を含めた17種類24粒をアソート。

商品名：カファレル レガロ・オリジ二

価格：2,700円(税込)

内容：6粒

詳細：カファレルのヴィンテージブランドロゴをあしらったデザインのパッケージには、カカオニブ入りのミルク、ダークチョコレートやクランチーなヘーゼルナッツの粒子がアクセントになった「アンティカ・クレミノ」、ベルベットのような滑らかな口どけの「アーモンドクレミノプレスティージョ」を含めた、200周年を祝した特別な4種類6粒をアソート。

■200周年記念 限定ショッパー

200周年を記念した特別デザインのショッパーが、数量限定で登場します。

カファレル直営店で“お包み紙”として親しまれてきたレディ柄を、デザインに起用。

アニバーサリーにふさわしい、思わず持ち歩きたくなる華やかでエレガントな仕上がりとなっております。

写真はイメージです

■ジャンドゥーヤについて

カファレルの代名詞のチョコレート「ジャンドゥーヤ」。

カファレルが世界初で発明したジャンドゥーヤは、2025年生誕160周年を迎えました。ヘーゼルナッツペーストを28％も含み、滑らかなくちどけとナッツの芳醇な香りが特徴のチョコレート。多くの人に愛されているカファレル看板チョコレートです。

伝統の製法"押出製法"イタリア産ヘーゼルナッツが入った新味「ビグスト」

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。

焙煎したヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、

世の中に広めました。以降、世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79番地 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円