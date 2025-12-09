酒造DXを推進する「もろみ日誌クラウド」がMCPCアワード2025 特別賞を受賞

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、このたび、日本酒製造現場に特化したIoTクラウドシステム「もろみ日誌クラウド」が、MCPCアワード2025 サービス＆ソリューション部門 ビジネスDX委員会特別賞を受賞したことをお知らせします。

もろみ日誌クラウドとMCPC award受賞盾

MCPCアワードについて

「MCPCアワード」は、一般社団法人モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）が2003年から毎年開催している表彰制度で、モバイル、IoT/AI、5G、クラウドなどの活用による先進的な事例を顕彰するものです。ユーザー部門とサービス＆ソリューション部門に分かれ、業務効率化や社会的意義を持つ優秀な事例が選出されます。

受賞の意義

MCPC award 2025 ロゴ

日本酒づくりの現場は、杜氏の経験やベテランの技術に大きく依存し、厳しい労働環境や後継者不足といった課題を抱えてきました。当社は、こうした酒造業界の現状を少しでも改善し、持続的に日本酒が造られ続ける環境を支えるために「もろみ日誌クラウド」を開発しました。

本システムは、もろみなどの品温を自動で収集し、分析値から算出される指標をグラフ化。目標や過去データとの比較に活用でき、帳票作成まで一貫して支援します。これにより現場の負担を減らし、品質の安定化を実現します。さらに、泊まり込みや深夜の巡回を減らし、スマートフォンから遠隔で状況を確認できるようにすることで、働き方の改善にもつながっています。蓄積されたデータは次世代への技術継承にも役立ち、酒造りの文化を未来へとつなぐ基盤となります。

当社は単にシステムを開発して提供するのではなく、実際に杜氏や蔵人の皆様へのヒアリングを重ねることを原点としています。「もろみ日誌クラウド」は、そうした現場の切実な声やご要望にひとつひとつ向き合い、蔵ごとに異なる多様な運用スタイルや醸造手法に柔軟に応えられるよう、改良を重ねて作り上げてきたシステムです。

今回のMCPCアワード特別賞受賞は伝統的な酒造現場の技術革新にとどまらず、現場第一で改良を続けてきた当社の姿勢と、それが酒造業界が抱える課題解決と技術の継承に貢献している点が評価されたものと考えています。今後もお客様と共に歩みながら、酒造業界の持続的な発展を支えるDXソリューションを提供してまいります。

もろみ日誌クラウド 製品紹介

MCPC award 2025表彰式（2025/11/26開催）スマホでの遠隔確認による労働環境改善

泊まり込みや深夜巡回を減らし、スマートフォンからリアルタイムで状況確認や設定変更が可能。働き方改革を推進し、若手人材の定着にも寄与します。

機器連携による現場省力化

分析計や温度制御タンクと連携し、転記作業や巡回計測を削減。酒税法対応の帳票を自動生成し、現場担当者が製造に集中できる環境を整備できます。

分単位データ取得による品質維持

自動計測により分単位で温度変化を把握可能。従来の手計測では得られなかった精緻なデータが酒質の安定化につながります。

通信環境の追加不要で導入容易

電池駆動センサーとWi-SUN長距離通信を採用し、通信環境が整っていない酒蔵でも利用可能。ゲートウェイとクラウド間はLTE-Mを使用し、専用回線の敷設なしで低コストかつ安定した運用を実現します。

ラトックシステムについて

設立：1983年10月13日

代表者：代表取締役社長 近藤 正和

所在地：大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F

URL：https://www.ratocsystems.com/

事業内容 ：ラトックシステムは、1983年の創業以来、パソコンやスマートフォン関連のハードウェア、ファームウェア、アプリケーションを一貫して開発・販売してきました。RS-232C、Bluetooth、Wi-SUNなど、多様なインターフェースの開発実績があります。 IoTソリューション事業では、自社製品で構築したシステムパッケージに加え、他社製品との連携や協業も積極的に進めています。お客様の環境に合わせたカスタマイズ、クラウド連携を通じて、企業のDXを支援します。

関連URL

もろみ日誌クラウド紹介ページ

https://www.ratocsystems.com/sol/service/moromi-diary/

MCPCアワード（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム公式サイト）

https://www.mcpc-jp.org/news/award.html

お問い合わせ

法人のお客様からのお問い合わせ

ラトックシステム 東京支店 コーポレート・ソリューショングループ

Mail：https://www.ratocsystems.com/sol/contact/

TEL：03-5847-7600 報道関係の方からのお問い合わせ

ラトックシステム 広報（担当：大塚）

Mail：https://www.ratocsystems.com/form_press/

TEL：06-7670-5056