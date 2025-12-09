【12/12開催｜視聴無料】ライブ配信「施設等で暮らす子どもたちに『学ぶ力』と『自信』を届けるために」
認定NPO法人3keys（東京都新宿区）は、現在実施中の学習支援クラウドファンディングに合わせ、2024年12月12日（木）20:00より、代表・森山誉恵によるライブ配信をおこないます。
虐待や貧困などの背景を抱え、児童養護施設等に保護された子どもたちが直面する“学習ハンデ”と、それに対する3keysの学習支援について、これから挑戦していきたいことなどについて、お話しする30分。ぜひお気軽にご視聴ください！
ライブ配信の詳細・お申込はこちら :
https://study1212.peatix.com/view
視聴無料・要事前申込
背景：幼い頃の環境が生む“学習ハンデ”
虐待や貧困といった厳しい環境で幼少期を過ごした子どもたちは、
- 身近な大人との関わりの不足
- ことば・数の基礎経験の不足
- 低い自己肯定感や「どうせできない」という諦め
などが重なり、年齢相応の学力や学習習慣を身につけられないまま保護されるケースが少なくありません。3keysはそうした子どもたちに、16年以上にわたり、学習支援を続けてきました。
3keysの取り組み：子どもに寄り添う“スモールステップ教材”と伴走支援
3keysでは、一般的な市販教材ではつまずいてしまう子どもたちのために「スモールステップ」を大切にした独自教材を開発。できるだけ一人でも学習を進められるよう構成し、毎年新規作成・改訂を重ねています。
児童養護施設等の職員は、料理・洗濯・掃除・学校との連絡・通院同行・心身のケアなど、“6人分の保護者”ともいえる多岐にわたる業務を担っています。「就職後10年未満で約70％が離職」という調査結果もあるほど人手不足が深刻でもあり、その中で一人ひとりの学習を見る時間を確保するのは難しいのが現実です。
そのため3keysの教材と伴走支援は、
- 子どもの学ぶ力
- 施設職員の負担軽減
の両方を支えることを目的としています。
クラウドファンディングで支援拡大を目指す
3keysの学習支援は、現在、全国8つの施設等に届けています。そのうち２施設は、山口県と兵庫県の施設です。2023年のクラウドファンディングでお寄せいただいたご支援をもとに、オンラインのプラットフォーム等を整えることができ、今年度（2025年度）からは、直接訪問することが難しい遠方の施設にも支援を届けられるようになりました。
学習支援のための3keysの「オンラインプラットフォーム」。支援施設等を今より増やしていくためには、さらに整備していく必要があります。
現在3keysでは、
・このオンラインの仕組みをさらに整え支援対象を広げること
・オリジナル教材の新規作成と改定の継続
・施設職員の方等に向けた支援ノウハウ等の共有
を目指し、クラウドファンディングに挑戦しています。
▼クラウドファンディングの詳細・ご支援はこちら
https://camp-fire.jp/projects/898919/view/(https://camp-fire.jp/projects/898919/view/)
これを機に、子どもたちを取り巻く社会課題や3keysの活動について、知っていただけたらと思っております。ぜひお気軽にご視聴ください！
【ライブ配信概要】
■登壇者：認定NPO法人3keys 代表理事 森山誉恵（もりやまたかえ）
■日 時：2025年12月12日(金) 20:00~20:30【お申し込みは当日の19時まで】
■配 信：ウェビナーライブ配信
■参加無料・要事前申込
・16年間の学習支援のあゆみと特徴
・子どもたちに本当に届けたいもの
・今回のクラファンで挑戦したいこと
など
■学習支援担当スタッフによるライブ配信のアーカイブ動画も公開中
11/26に実施した、現場スタッフによるライブ配信のアーカイブ動画も公開しています。
現場から見える子どもたちのリアルと、3keysの支援についてお伝えした、貴重な35分です。
12/12の代表ライブ配信とあわせ、こちらもぜひご視聴ください。
アーカイブ動画の詳細・お申込はこちら :
https://3keys-study-archive2.peatix.com/view
認定NPO法人3keys（スリーキーズ）
児童養護施設で暮らす子どもたちや、虐待や家庭環境などで孤立したこどもたちの支援活動をおこなう認定NPO法人。親や家庭の状況によらず、すべてのこどもたちが社会から孤立することなく安心・安全に暮らしていけることを理念に、2011年から活動しています。児童養護施設等への学習支援、10代向け支援サービス検索・相談サイト「Mex（ミークス）」の運営などをおこなっています。