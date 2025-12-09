放送から5周年を記念して、TVアニメ『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』5th Anniversary オンラインくじがくじ引き堂に登場！ 5周年を祝う豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。5th Anniversary オンラインくじ＞を、2025年12月16日(火)12時より販売します。




主人公メイプルの他、たのもしい仲間たちの魅力的なイラストで豪華賞品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 アクリルキーホルダー全10種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!




＜TVアニメ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。5th Anniversary オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年12月16日(火)12:00～2026年1月6日(火)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/bofuri_5th/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！BIGタペストリー（全2種）






A賞：B2タペストリー（全4種）






B賞：アクリルスタンドフィギュア（全6種）









C賞：アクリルキーホルダー（全10種）







D賞：缶バッジ（全10種）






※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 アクリルキーホルダー全10種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全2種。ランダムでの配布となります。







■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/