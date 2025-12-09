宝塚歌劇団元星組「天路そら・侑蘭 粋と行く 特別バスツアー」を1月24日(土)に開催決定！

STLogue株式会社左：天路そら、右：侑蘭 粋

STLogue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：坂元寿耦・田代逸哉人、以下「セントローグ」）は、株式会社エイチ・アイ・エスと提携し、元宝塚歌劇団星組の天路そらさんおよび侑蘭 粋さんと行く日帰りバスツアーの開催を決定しました。

新宿出発から帰着まで全行程をお2人と同じバスでご一緒いただけるため、バスツアーならではの“近距離での交流”をたっぷりお楽しみいただけます。道中の車内では、宝塚歌劇団時代の懐かしいお話や、ここでしか聞けない裏話が飛び出すチャンスも…！

さらに、バス内でのおしゃべりはもちろん、一緒にお皿作り体験をしたりと、盛りだくさんの一日をご用意しております。バス移動中も楽しんでいただけるよう、ちょっとした企画も準備中です。

ファンの皆さまにとって、またとないスペシャルなひとときをご提供いたします。

牛久シャトー（イメージ）「天路そら・侑蘭 粋と行く 特別バスツアー」概要

開催日：2026年1月24日（土）

場所：茨城県・牛久エリア

参加費用：大人おひとり様 34,000円（税込）

出発地/日程：新宿発着/2026年1月24日（土）

9:10出発 ～ 19:10帰頃着（予定）

内容：歴史的なワイン醸造所「牛久シャトーレストラン」にて、優雅なフレンチフルコースをご堪能いただきます。

さらに、世界に一つだけの絵付け体験や、宝塚歌劇団時代を振り返りながらの移動中トークも予定。

思い出話を交えたプライベートな雰囲気もお楽しみいただけます。

※行程表などバスツアー詳細はこちら(https://bus-tour.his-j.com/tyo/item/?cc=AR003#pointWrap)をご覧ください

フレンチフルコース/ドリンク1杯付（イメージ）※写真は8月のメニューとなります。歴史ある本格的ワイン醸造場の牛久シャトーで愉しむ贅沢ランチ

今回のツアーでは、100年以上の歴史を誇る煉瓦造のワイン貯蔵庫を改装した温もり感じるフランス料理店「牛久シャトーレストラン」で優雅な御食事を召し上がれます。

（赤ワインまたはビールまたはぶどうジュースのいずれか1杯のドリンク付♪）

天路そらさん、侑蘭 粋さんと一緒にランチをお楽しみください。お食事後はプチイベントも予定しております。

素焼き状態のお皿にお好みの絵柄や文字を簡単に描くことができます。陶芸の街「笠間」で一生ものの思い出作り

江戸時代から続く笠間焼の窯元やギャラリーが数多く存在する、陶芸の街「笠間」。

その「笠間工芸の丘」で絵付け体験に挑戦！



絵付け後のお皿にはなんと天路そらさん、侑蘭 粋さんがその場で直筆サインを書いてくださいます！あなただけの世界に一つだけの作品を作り、旅の思い出にしましょう♪



＜絵付け体験の注意事項＞

※絵付け体験のお皿の焼き上がりまでは、三ヶ月程度お時間をいただくため、着払いにて発送でのご対応となります。（発送料目安：およそ 1,300円程度/1ヶ所あたり）

帰り道には、「道の駅かさま」（新鮮な農作物や人気の特産品がそろう直売所）に立ち寄り、お買い物の時間もご用意しております。

【申込スケジュール】

１.ファンの方々への先行販売※：2026年12月5日（金）12:00 ～ 12月8日（月）21:00

２.一般販売： 12月9日（火）12:00～

※ファンの方々への先行販売は、天路そら・侑蘭 粋のSNS（公式LINE、Instagram）にてご案内しております

本ツアーは、宝塚歌劇団の熱烈なファンの皆さまにとって、天路そらさんと侑蘭 粋さんと共に旅をする、夢のような企画です。美食とアートを堪能しながら、車中で語られる思い出話で語らえる特別なひとときを、ぜひご一緒にお楽しみください。

■SNSリンク

・天路そら 公式LINE(https://line.me/R/ti/p/@629nagjy)・Instagram(https://www.instagram.com/amajisora_515/)

・侑蘭 粋 公式LINE(https://qr-official.line.me/gs/M_776msypa_GW.png?oat_content=qr)・Instagram(https://www.instagram.com/p/DR16IEXD5vy/?utm_source=ig_web_copy_link)

【ツアー申込方法】

HISのウェブサイトにて下記リンクよりお申し込みください。

申込はこちらから :https://bus-tour.his-j.com/tyo/item/?cc=AR003#pointWrap

【STLogue株式会社 会社概要】

社名：STLogue株式会社

所在地：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー34F

代表者：代表取締役 坂元 寿耦、田代 逸哉人

資本金：6百万円

事業内容：広告／事業マーケティング、コンテンツマネジメント、キャスティング、マーチャンダイジング等

URL：https://stlogue.com/

セントローグは、元タカラジェンヌの才能を活かし、新たなステージでの活躍を支援すると共に、プロフェッショナルなコンテンツを通じて社会に貢献いたします。