ホワイトハンドコーラスNIPPONコロンえりかノーマライゼーションの国際賞『ニルス・エリック・バンク＝ミケルセン記念賞2025』を受賞

一般社団法人El Sistema Connect

ホワイトハンドコーラスNIPPONの芸術監督でソプラノ歌手としても活躍するコロンえりかが、2025年10月17日に開催された「幸せな国づくりセミナー」にて、『ニルス・エリック・バンク＝ミケルセン記念賞2025』を受賞いたしました。

本賞は、世界に先駆けてノーマライゼーション理念を提唱・法制化したミケルセン氏（1919～1990年）の精神を体現し、障害の有無にかかわらずすべての人が普通の生活を送る社会の実現に寄与した個人や団体に贈られるものです。

今回の受賞は、ホワイトハンドコーラスＮＩＰＰＯＮの"障害の有無に関わらず子どもたちが歌う、インクルーシブな芸術活動”が高く評価されたものです。授賞式では、デンマーク本国の財団委員による署名入り賞状が授与されました。

【受賞理由】

１.2020年に創設した『ホワイトハンドコーラスNIPPON』にて、多様な子どもたちが共に歌う社会参加モデルを創出した点

２.手話による歌唱（手歌）と声隊の融合という独自かつ革新的な芸術表現を確立した点

３.子どもたちが自己表現する権利、学ぶ権利を保障する場を創り続け、ノーマライゼーション理念を音楽で体現した点

４.国内外での公演や普及活動による社会的インパクトが大きい点

【コロンえりか 受賞コメント】

名誉ある賞を賜り、心より感謝申し上げます。この受賞は、ホワイトハンドコーラスNIPPONの子どもたち、そして日々活動を支えてくださるご家族や指導者、支援者の皆さまと共にいただいたものだと感じています。

私たちが創りたい未来は、すべての子どもが障害の有無を超えてともに学び、夢を語り、互いの喜びを自分のこととして感じられる社会です。この賞を励みに、音楽を通じて舞台から未来を創り続けます。

【デンマーク視察と国際連携について】

コロンえりかは、2026年2月にデンマークでノーマライゼーション政策の現場視察や子どもたちとの文化交流を行う予定です。福祉国家であるデンマークにおいて、ホワイトハンドコーラスNIPPONがどのようにして新たな価値を生むか、ご注目ください。

【N.E.バンク-ミケルセン（1919～1990）とは】

社会福祉大国であるデンマークの社会省担当官であり、「ノーマリゼーションの理念」を世界で初めて提唱・法制化に導いた人物です。この理念は、「障害の有無にかかわらず誰もが地域で普通の生活を送るべき」というもので、現在の日本の福祉政策にも多大な影響を与えています。

＜ホワイトハンドコーラスNIPPONについて＞

すべての子どもに開かれた、ろう者、難聴、全盲、弱視、車いすユーザーなどの多様なメンバーが所属するインクルーシブな合唱団です。南米ベネズエラで始まった、誰もが平等に音楽教育を受けることができる音楽の社会活動「エルシステマ」の理念に共感して2019年に設立。障がいの有無や経済的な状況に関わらず、誰もが無料で参加し、学ぶことができます。2020年に、東京では東京芸術劇場との共同主催事業として、京都では京都女子大学と連携協定を締結しました。手話の表現で歌う（手歌／しゅか）サイン隊と、声で歌う声隊がともに奏でる音楽は、可能性に溢れた未来世代の芸術創造です。

2023年キッズデザイン賞、2024年2月ウィーン（オーストリア）の財団が主宰するバリアフリーの国際賞『ゼロ・プロジェクト・アワード2024』、2025年3月『第3回やなせたかし文化賞』を受賞しました。

公式HP：https://elsistemaconnect.or.jp/activity/whc-nippon/index.html

公式X：https://x.com/whcnconnect?s=21&t=Q5r3rE2O1As_LiqHnnq9jw(https://x.com/whcnconnect?s=21&t=Q5r3rE2O1As_LiqHnnq9jw)

公式instagram：https://www.instagram.com/whcn_official/

サイン隊の練習の様子。白い手袋を両手に着けます。声隊の練習の様子。手を広げて手歌パフォーマンスの練習中。声隊とサイン隊がともに奏でます。