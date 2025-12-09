産業用ボイラーメンテナンス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月27に「産業用ボイラーメンテナンス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。産業用ボイラーメンテナンスに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
産業用ボイラーメンテナンス市場の概要
産業用ボイラーメンテナンス市場に関する当社の調査レポートによると、産業用ボイラーメンテナンス市場規模は 2035 年に約 355 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用ボイラーメンテナンス市場規模は約 223 億米ドルとなっています。産業用ボイラーメンテナンス に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.5%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用ボイラーメンテナンス市場シェアの拡大は、排出規制の強化、化石燃料ボイラーへの資金制限、そして事業者によるボイラーの修理、改修、または廃止への動きの加速によるものです。この傾向は、産業用ボイラーメンテナンス分野の関係者にとって好ましい兆候です。規制の推進は、米国では調整を促進するNESHAP（エネルギー効率改善計画）や、加盟国に対し2025年1月から独立型化石燃料ボイラーへの財政的インセンティブを停止することを義務付けるヨーロッパの建物エネルギー性能指令（EPBD）を通じて明らかです。
さらに、中国の小型石炭ボイラーの段階的廃止規則や、ニューデリーの大気質問題に悩むインドの潜在的な行動計画など、主要な国家大気質対策計画は、ボイラーメンテナンスソリューションに対する新たな需要経路を生み出す可能性があります。これらの規則により、支出は新しい化石燃料施設から検査、排出ガス改修、廃止措置へと移行し、その結果、メンテナンスサービスの世界的な需要が高まると予測されています。
産業用ボイラーメンテナンスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/industrial-boiler-maintenance-market/590641902
産業用ボイラーメンテナンスに関する市場調査では、大規模なボイラーの廃止と都市部の段階的廃止により、改修や廃止作業の負担が増加し、市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、国家の段階的廃止命令や、中国の大気質指数継続改善行動計画などの都市部の大気質規制により、古い石炭ボイラーや小型の高排出ボイラーが使用停止になっています。これにより、完全な廃止または転換の需要が高まり、市場の利害関係者にとって有利な機会が生まれます。さらに、国及び地方自治体の廃止措置は、メンテナンス及びエンジニアリング会社が対応しなければならない定量化されたプロジェクトパイプラインにつながることが期待されます。
しかし、メーカーによる機器交換への投資不足などの要因により、メンテナンスサイクルが頻繁に発生し、莫大なコストが発生するため、今後数年間は資金援助のない新規参入者の市場成長が制限されると予想されます。
