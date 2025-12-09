阿部興業株式会社（ABE）「創業80周年記念 永山 祐子氏講演会」を開催
阿部興業株式会社（新宿区：社長 阿部清光）は、去る１１月１９日（水）に国内外での実績を高
く評価されている建築家 永山祐子氏を講師に迎え「建築というきっかけ」と題した特別講演会
を開催しました。
講演では、数々のプロジェクト、及び進捗中のプロジェクトに関して説明や紹介がありまし
た。会の最後には、阿部興業取締役の横川浩より花束を贈呈し、感謝をお伝えしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336503&id=bodyimage1】
阿部興業株式会社は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻み
ながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンス
までワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具
木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
配信元企業：阿部興業株式会社
