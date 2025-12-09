高速成長と普及フェーズの狭間で：スマートすねガード市場、CAGR27.7%の裏に潜む課題
製品定義：次世代型の防護とデータ分析を兼ね備える「スマートすねガード」
スマートすねガードとは、従来の物理的なすねの保護機能に加え、センサー、加速度計、GPS、バイオメトリクスなどのスマート技術を組み込み、選手の動作データ、衝撃強度、ポジショニングなどをリアルタイムで可視化・解析できる次世代型ウェアラブルデバイスである。サッカーやフットサル、ラグビーなど接触の多い競技において、選手のパフォーマンス最適化や負傷予防、チーム戦術の高度化といったニーズを背景に、新たなスポーツテック領域として注目を集めている。また、スマートフォンやクラウドと連携することで、指導者・トレーナー・保護者もプレーヤーの状態を遠隔から把握可能になり、アマチュアからプロレベルまで幅広い活用が想定されている。
成長著しい市場規模と圧倒的CAGR
LP Informationの最新レポート「世界スマートすねガード市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/393008/smart-shin-guards）によれば、2025年から2031年の予測期間中における同市場の年平均成長率（CAGR）は27.7%に達する見込みである。市場規模としては、2031年までに0.24億米ドルに到達するとされており、まだ黎明期にある市場でありながらも、その爆発的な成長可能性が明らかである。特に、ジュニア世代の安全管理、競技データの教育活用、競技団体の分析基盤整備といった多層的ニーズに支えられ、スポーツテック市場の次なる主役候補と位置づけられている。
図. スマートすねガード世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336484&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336484&id=bodyimage2】
図. 世界のスマートすねガード市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場構造と主要プレイヤーの動向
スマートすねガード市場は、まだ寡占化の段階にある。2024年時点における世界のトップ3企業（Soccerment、Gengee（INSAIT JOY）、Target Football）は、売上高ベースで約76.0%の市場シェアを握っており、技術力と先行投資において明確な優位性を保っている。Soccermentはイタリア発の企業で、AIを活用したモーション分析と連携したすねガードの開発で業界を牽引。Gengeeは中国を拠点に、低価格・高機能モデルでアジア新興国市場を積極展開している。Target Footballは北米市場に強く、ジュニアユースや高校リーグと提携しながら教育機関向けに販路を広げている。今後、欧州リーグやアジア競技大会への導入事例が増えることで、より多様な地域展開と応用シナリオが加速するであろう。
今後の展望とテクノロジートレンド
スマートすねガードの発展は、単なる防具の進化に留まらず、「動くIoTデバイス」としての社会的機能を拡張しつつある。AI解析との統合によるコーチング最適化、5G環境下でのリアルタイムトラッキング、さらにはスポーツメディカルとの連携によるコンディション予測といった、高度な応用が急速に現実味を帯びている。政府や地方自治体がスポーツ×デジタル政策を推進する中、学校教育や地域スポーツクラブへの普及も視野に入る。一方で、製品の価格帯、装着性、耐久性、データプライバシーといった課題も存在しており、各社のR&D戦略が今後の市場競争力を大きく左右する。市場は今まさに、パイオニア企業による先行モデルから、大衆展開・実用モデルへとフェーズシフトしようとしている。
スマートすねガードとは、従来の物理的なすねの保護機能に加え、センサー、加速度計、GPS、バイオメトリクスなどのスマート技術を組み込み、選手の動作データ、衝撃強度、ポジショニングなどをリアルタイムで可視化・解析できる次世代型ウェアラブルデバイスである。サッカーやフットサル、ラグビーなど接触の多い競技において、選手のパフォーマンス最適化や負傷予防、チーム戦術の高度化といったニーズを背景に、新たなスポーツテック領域として注目を集めている。また、スマートフォンやクラウドと連携することで、指導者・トレーナー・保護者もプレーヤーの状態を遠隔から把握可能になり、アマチュアからプロレベルまで幅広い活用が想定されている。
成長著しい市場規模と圧倒的CAGR
LP Informationの最新レポート「世界スマートすねガード市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/393008/smart-shin-guards）によれば、2025年から2031年の予測期間中における同市場の年平均成長率（CAGR）は27.7%に達する見込みである。市場規模としては、2031年までに0.24億米ドルに到達するとされており、まだ黎明期にある市場でありながらも、その爆発的な成長可能性が明らかである。特に、ジュニア世代の安全管理、競技データの教育活用、競技団体の分析基盤整備といった多層的ニーズに支えられ、スポーツテック市場の次なる主役候補と位置づけられている。
図. スマートすねガード世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336484&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336484&id=bodyimage2】
図. 世界のスマートすねガード市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場構造と主要プレイヤーの動向
スマートすねガード市場は、まだ寡占化の段階にある。2024年時点における世界のトップ3企業（Soccerment、Gengee（INSAIT JOY）、Target Football）は、売上高ベースで約76.0%の市場シェアを握っており、技術力と先行投資において明確な優位性を保っている。Soccermentはイタリア発の企業で、AIを活用したモーション分析と連携したすねガードの開発で業界を牽引。Gengeeは中国を拠点に、低価格・高機能モデルでアジア新興国市場を積極展開している。Target Footballは北米市場に強く、ジュニアユースや高校リーグと提携しながら教育機関向けに販路を広げている。今後、欧州リーグやアジア競技大会への導入事例が増えることで、より多様な地域展開と応用シナリオが加速するであろう。
今後の展望とテクノロジートレンド
スマートすねガードの発展は、単なる防具の進化に留まらず、「動くIoTデバイス」としての社会的機能を拡張しつつある。AI解析との統合によるコーチング最適化、5G環境下でのリアルタイムトラッキング、さらにはスポーツメディカルとの連携によるコンディション予測といった、高度な応用が急速に現実味を帯びている。政府や地方自治体がスポーツ×デジタル政策を推進する中、学校教育や地域スポーツクラブへの普及も視野に入る。一方で、製品の価格帯、装着性、耐久性、データプライバシーといった課題も存在しており、各社のR&D戦略が今後の市場競争力を大きく左右する。市場は今まさに、パイオニア企業による先行モデルから、大衆展開・実用モデルへとフェーズシフトしようとしている。