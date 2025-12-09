TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡Ù¤è¤ê¡¢12·î14Æü¤ÎÅãÌð¥¢¥¥é¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤¬ÅÐ¾ì!!
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡×¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ãTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡×ÅãÌð¥¢¥¥éBirthday¤¯¤¸¡ä¤ò¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)12»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡×ÅãÌð¥¢¥¥éBirthday¤¯¤¸ ³µÍ×¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î14Æü(Æü)12:00～2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)11:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó 770±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓÈ¯Á÷¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://kujibikido.com/lp/akira_bd/
¢£¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
S¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ªBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
A¾Þ¡§¥Ðー¥¹¥Çー¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
B¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
C¾Þ¡§¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¥ß¥Ë¥¢¥¯¥¹¥¿¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
D¾Þ¡§¥¥é¥¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢¨³Æ¾ÞÁ´¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£X ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kujibikido¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖB¾Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢Á´2¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¤ª¤Þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó-1
¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢¨Á´6¼ï¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤Þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó-2
¡Ú20Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢¨Á´4¼ï¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤Þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó-3
12·î14Æü¤ÏÅãÌð¥¢¥¥é¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡ª
12·î14Æü¤Ë¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤Þ¤¿¤Ï¡Ú20Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡ÖÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¸ÂÄê ¥Ðー¥¹¥Çー¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤â¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢¨Á´4¼ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
¢£ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¸ÂÄê ¥Ðー¥¹¥Çー¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
12·î14Æü(Æü)12:00～23:59
¢£¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ª
¥É¥¥É¥¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¤á¤°¤ê°©¤¤¡ª¡ª
