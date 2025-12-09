熱海渚町おさかな丼屋ビストロが贈る遊び心あふれるとっておきのHolidayメニューが12/10より登場！！～すしッシュドノエルや海のツリーパスタなど～
株式会社夢タカラ(所在地：静岡県熱海市、代表取締役：下鳥 正人)が運営する「熱海渚町おさかな丼屋ビストロ」は海の幸を存分に味わいながらもクリスマス気分を堪能できる、期間限定ホリデーメニューを12月10日(水)より販売します！熱海の海の幸をツリーやブッシュドノエルに見立てた、遊びココロあふれるメニューは「ここだけのクリスマス」。
見て楽しい、食べて感動、期間限定メニューをぜひお楽しみください！
熱海で楽しむクリスマス限定メニュー
[公式サイト] https://www.osakana-bistro.com/
■熱海で楽しむクリスマス限定メニュー
熱海渚町おさかな丼屋ビストロは、12月10日から期間限定でクリスマスメニューを販売致します。今年のクリスマスは、見てびっくり、食べてにっこり！海の幸で作る「ツリー」や「ケーキ」のスペシャルメニューが勢ぞろい！またディナー限定メニューでは夜だけ味わえる特別な一品をご用意。この冬、熱海でしか出会えない「おいしいトクベツ」。ぜひこの期間に熱海渚町おさかな丼屋ビストロへ足をお運びください！
販売期間：2025年12月10日～
開催店舗：熱海渚町おさかな丼屋ビストロ
※ディナー限定メニューは17時～21時(L.O. 20時)
■Xmas限定 Holidayメニュー
＜渚のすしッシュドノエル＞
まるで寿司のクリスマスケーキ。
定番ケーキであるブッシュドノエルを、おさかな丼屋ビストロらしく巻き寿司でアレンジ！ワクワクする見た目は、テーブルの主役になること間違いなし。
クリスマスにしか味わえない「すしッシュドノエル」をぜひ当店でお召し上がりください！
価格 ：1,880円(税込2,068円)
アレルギー：卵、小麦、いくら、大豆
※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。
渚のすしッシュドノエル
＜きらめく海のツリーパスタ＞
バジル香るジェノベーゼソースに、海の幸をたっぷり乗せたまさに“食べるクリスマスツリー”。香り高いバジルソースに甘えび、サーモン、キハダマグロ、しらすなどの海の幸をたっぷり合わせたビストロ期間限定パスタです。
海鮮の旨味と爽やかなバジルソースの相性抜群です！
ぜひこの期間だけの限定パスタをご賞味ください！
価格 ：1,580円(税込1,738円)
アレルギー：乳成分、卵、えび、小麦、さけ、いくら、大豆
※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。
きらめく海のツリーパスタ
＜渚のビストロオムライス きのこのクリームソースorきのこトマトソース＞
あなたはどっちを選ぶ？気分に合わせて選べる渚のごちそうオムライス。
ふわとろの卵で包み、ソースはコク深い「きのこのクリームソース」と、やさしい酸味が広がる「きのこトマトソース」の2種類からお選びいただけます。
どちらを選んでも相性抜群！
口に入れた瞬間ふんわりと広がるやさしい味わいをぜひこの機会にお試しください！
価格：1,280円(税込1,408円)
「きのこのクリームソース」
アレルギー：卵、小麦、乳成分、大豆、鶏肉
「きのこトマトソース」
アレルギー：卵、小麦、乳成分、鶏肉、大豆
左から) きのこのクリームソース／きのこトマトソース
■〈DINNER限定メニュー〉17:00-21:00(L.O. 20:00)
＜ふわふわ雪ポテト＞
目の前でふわりと雪が降り積もる。
アツアツのポテトに、ふわっと軽いチーズのコクが相性抜群！お客様の目の前でチーズを振りかけます！
ディナーメニュー限定のこの商品をぜひご賞味ください！
価格 ：580円(税込638円)
アレルギー：乳成分、大豆
ふわふわ雪ポテト
＜半身サンタ - チキン 半身分の限定フライドチキン＞
特製たれにじっくり漬け込み、皮はパリッと香ばしく、中はジューシー。
豪快な半身チキンは、まさに“サンタのごちそう”を思わせるボリューム感。特別な夜のひと時を華やかにしてくれる限定メニューです！
価格 ：880円(税込968円)
アレルギー：小麦・鶏肉・大豆
半身サンタ - チキン
＜雪解けクリームのローストポーク ～しいたけクリーム～＞
ジューシーなローストポークに、まろやかな“雪解けしいたけクリーム”をとろりとかけた冬のごほうび！
ローストポークの旨味に、しいたけのコクと香りが重なり、奥行きのある味わいがお楽しみいただけます。“雪解け”をイメージしたソースは、冬らしさを演出してくれます。
クリスマス限定ならではのこの組み合わせを、ぜひ当店でお試しください！
価格 ：1,480円(税込1,628円)
アレルギー：小麦、乳成分、豚肉、大豆
雪解けクリームのローストポーク
■「熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ」について
「熱海銀座おさかな食堂／酒場」の3号店として、2020年10月、熱海市渚町にオープンしました。「熱海銀座おさかな食堂／酒場」の人気の海鮮丼はそのままに、お肉やパスタメニューを増やしたビストロとして営業中です。海に近い店舗らしく、天気の良い日には窓を開放し、賑やかな時間を楽しんでいただける店舗になっています。熱海の旅の想い出に、まさにおなかも心も満たしていただけるような「おさかなビストロ」です。
「熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ」について 1
＜楽しい想い出を一番のお土産に＞
熱海旅行で出会った笑顔で元気なスタッフ達、
味も見た目も抜群な料理、
楽しい旅行をさらに楽しい時間にする渚のビストロで
おなかも心も超ハッピー！
何度も思い出せる楽しい想い出を一番のお土産に！！
「熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ」について 2
■店舗概要
店舗名 ： 熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ
所在地 ： 〒413-0014 静岡県熱海市渚町5-1 大舘呉服店ビル1F
アクセス ： JR熱海駅より徒歩12分
TEL ： 0557-83-7055
営業時間 ： 11:00～21:00(L.O. 20:00)(テイクアウトL.O. 18:00)
定休日 ： 毎月第3金曜日
席数 ： 52席
公式サイト： https://www.osakana-bistro.com
■会社概要
会社名 ： 株式会社夢タカラ
所在地 ： 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町1-13 A.Iビル303号室
代表者 ： 代表取締役 下鳥 正人
設立 ： 2007年8月
事業内容 ： 農産物直売所運営・飲食店経営、飲食店への経営コンサルティング
資本金 ： 1,000万円
公式サイト： https://www.yumetakara.com/