発酵食品の知識や活用方法を学ぶ大人の食育プログラム「発酵食大学」を運営する、株式会社ウーマンスタイル(本社：石川県金沢市、代表取締役：成田 由里、以下ウーマンスタイル)は、通学で学ぶ「東京校」を、2026年1月15日(木)より銀座に場所を移して開校します。





東京校の様子









●発酵食大学とは

発酵食大学は、「発酵食王国」石川県を拠点に、大人が食を学び楽しむために設立された学びの場です。発酵食の正しい知識や日常での活用法を習得し、美味しく健康的な食生活を送ることを目指しています。

オンラインで学べる通信部や、金沢・京都・東京での通学講座、さらに専門知識を深める大学院など多様なコースがあり、「発酵食エキスパート」などの資格取得も可能です。





※学校教育法上の大学ではなく、民間の運営による講座です。









●全国から通学しやすい銀座で開催！

発酵食を毎日の暮らしに活かす実践的な知恵と方法に発酵を学びます

銀座で開催する木曜と金曜の2コース。発酵食大学は毎日の暮らしに活かす発酵の知識と発酵調味料の活用テクを中心に学びます。

東京校のカリキュラムには、フィールドワークとして石川県金沢市のヤマト醤油味噌での味噌仕込み体験と、福光屋での酒蔵見学が組み込まれています。

知識と活用と体験ができる魅力あふれるカリキュラムになりました。





以下のような方々に是非ともおすすめします。

・発酵食を通学して学びたい方

・自分や家族を健康にしたい方

・時短で美味しい料理を作りたい方

・発酵食の蔵見学をしたり、作り手を知りたい方

・発酵食を通じて仲間とつながりたい方





金沢フィールドワーク(味噌醤油蔵)





金沢フィールドワーク(酒蔵)









●「発酵食エキスパート」資格の取得が可能

6ヶ月のカリキュラムを受講後に「発酵食エキスパート2級」資格試験を実施します。正確な知識と実践を広める伝道師として、美容・健康・料理などの仕事に従事している方などにご活用いただいています。





■講座の概要

(1)発酵に関わる微生物

(2)麹の酵素の働き・塩麹・甘酒

(3)醤油と醤油麹・魚醤の基礎知識と活用

(4)漬け物の基礎知識・ぬか床づくり

(5)味噌仕込み

(6)日本酒蔵見学(石川県で開催)

(7)納豆の基礎知識と活用

(8)酢の基礎知識と活用

(9)卒業式









■その他の概要

開催時間：10時30分～14時頃(初回は14時30分頃)

会場 ：ベターホームのお料理教室 銀座教室

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-3 セントラルビル3、4、5階

受講料 ：99,000円(税込) ※全9回分

定員 ：24名(先着順)

※フィールドワークの会場までの交通費・宿泊費は、ご自身でご負担いただきます。





◎受講期間中は「通信部 発酵の基礎講座」無料受講の特典付き！(通常：43,780円)

◎欠席をした場合は通信部の講座にて補填が可能

◎講義の復習・予習にも活用いただけます。









●詳細ページ

・発酵食大学 東京校 木曜コース

https://hakkoushoku.jp/course/satelite-tokyo1/

・発酵食大学 東京校 金曜コース

https://hakkoushoku.jp/course/satelite-tokyo2/









