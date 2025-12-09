株式会社京阪ザ・ストア（本社：大阪市中央区、社長：達川 俊夫）は、京阪電車 淀屋橋駅コンコースにて新たに４つのテナント区画を形成し、2025年12月19日（金）に一部店舗を開業いたします。 京阪電車 淀屋橋駅(所在地：大阪市中央区北浜3丁目1番25号)は大阪を代表するビジネスエリアである淀屋橋エリアに立地。加えて、Osaka Metro 御堂筋線との結節駅でもあることから、同エリアで働くオフィスワーカーはもちろん、通勤通学・観光行楽で乗り換えるお客さま等、幅広い層が平日休日問わず行き交う京阪線の旗艦駅です。また、2025年６月には淀屋橋エリアに新たなランドマークとして複合施設「淀屋橋ステーションワン」が開業。周辺エリアでも新たな再開発施設が開業予定であり、同エリアはこれまで以上に人が集うエリアへ進化していきます。これら周辺環境の変化に合わせて京阪電車 淀屋橋駅では構内の美装化・リニューアル工事を実施中であり、今般新たにテナント区画を形成することで、既存店舗「もより市 淀屋橋駅」「SWEETS BOX淀屋橋店」に加えて、駅ご利用のお客さまにとってさらなる利便性、魅力度向上を図ります。 新たな４区画は全てテイクアウトの食物販業態で、ベーカリー、スイーツ(焼菓子・和菓子)、おにぎり・お弁当をラインナップ。近隣オフィスワーカーの昼食時や帰宅時のご利用はもちろん、手土産需要の充足や、観光行楽の移動の合間に手軽に食事やおやつをお買い求めいただく等、お客さまのご利用シーンに合わせて、駅ナカでのお買い物の楽しさを提供いたします。 2025年12月19日(金)に先行開業として、京都のベーカリー「fiveran(ファイブラン)」が駅ナカ初出店を予定。その後、2026年1月下旬～2月上旬に3テナントが開業予定です。テナント詳細は以下の通りでございます。

■テナント詳細

開業予定日：2025年12月19日(金)予定

【駅ナカ・京阪沿線初出店】パン激戦区の京都で人気上位を誇るベーカリー。小麦はすべて国産を使用し、具材やソースも出来る限り自家製にこだわって作られるパンは小麦本来の風味を大切にしたやさしい味わい。フレンチのシェフが手がける季節や京都らしさが織り込まれたラインナップを是非お楽しみください。

区画№4店 名 京都 fiveran 淀屋橋業 態 ベーカリー運営会社 ㈱ブランワン営業時間 10時～21時

開業予定日：2026年1月下旬～2月上旬開業予定

【京阪沿線初出店】私たち「米屋のおにぎり屋」は、“もっとごはんを楽しむために”という想いのもと、お米の選定から炊き方、握り方まで一つひとつにこだわり、おにぎりの本質を追求してきました。おにぎりはシンプルですが、誰かの一日を少し良くする力があると信じています。笑顔やほっとする時間を届けてきた歩みへの感謝を胸に、新店舗でも変わらぬおいしさと心に寄り添う味をお届けし、これからも日常の小さな幸せを生み出してまいります。

区画№ 1店 名 米屋のおにぎり屋 菊太屋米穀店 京阪淀屋橋店業 態 おにぎり・弁当等運営会社 ㈱百々福営業時間 平日 8時～21時 土休日 10時～21時

【駅ナカ初出店】大阪で愛されるようになったフィナンシェ専門店。世界中から厳選した素材を使用。職人が毎日丁寧に焼き上げる、5種類の発酵バターが織りなす豊かな香り。しっとりとした食感がやさしく溶ける、こだわりの逸品。それは、ほんのひとときでも心ほどける幸せの時間。自分へのご褒美に、大切な人への贈り物に。特別な想いを込めた、一口頬張るたびに心が満たされる、そんな最高のフィナンシェを届けます。

区画№2店 名 ちひろ菓子店 京阪淀屋橋販売所業 態 スイーツ(焼菓子)運営会社 ㈱DADACA営業時間 10時～21時

1887年（明治20年）、淀屋橋(中央区平野町)で創業した老舗和菓子店。ひとつひとつのお菓子に伝統の技と素直な心を込めてお客さまへお届けしたい、という想いを込めた「一菓素心」を経営理念に、現代の美味しさを意識した和菓子づくりをしています。ご訪問先へのお手土産に、ご家族での団らんやランチ後のおやつに、ベーシックな定番和菓子から、四季折々の生菓子まで、淀屋橋駅をご利用のお客さまに和菓子の美味しさと季節感を発信していきます。

区画№ 3店 名 髙山堂 京阪淀屋橋店業 態 スイーツ(和菓子)運営会社 ㈱髙山堂営業時間 10時～21時

※年末年始等は店舗により休業や営業時間の変更がございます。

■会社概要

商 号：株式会社京阪ザ・ストア代 表 者：代表取締役 達川 俊夫設 立：2000年4月3日本 社：大阪市中央区大手前1丁目7番24号 京阪天満橋ビル6階資 本 金：1億円U R L：https://www.keihan-the-store.jp/事業内容：スーパーマーケット「フレスト」「THE STORE」の営業 食の商店「もより市」の営業 駅ナカスイーツ専門店「SWEETS BOX」の運営管理 駅構内型「ユニクロ」の営業(業務提携) 「MUJIcom」の営業（業務提携） いなりずし専門店「伏見稲荷千本いなり」の営業 京阪線を中心とした駅構内店舗または施設の運営管理

https://newscast.jp/attachments/1aENrGFPmx2naK5V3XtZ.pdf