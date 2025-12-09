biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、「中之島GATEサウスピア」（Web: https://nakanoshimagate.jp/）内のレストラン「フィッシャーマンズワーフ中之島GATE」にて、2025年12月24日（水）および25日（木）の2日間限定で、心温まる一夜を演出する「Menu de Noël（クリスマス特別コース）」を提供いたします。都会の喧騒から離れた水辺の静寂と、煌めく中之島の絶景のロケーションの中、厳選された食材を用いた特別フルコースをご堪能いただけます。

都会の絶景に溶け込む、洗練された食体験

中之島GATEサウスピアは、都会とベイエリアをつなぐ中之島GATEサウスピアに位置し、視界を遮るもののない開放的な空間が魅力です。ライトアップされた都会的なビル群と水辺の夜景を望むムード満点のテラス・店内席で、特別なクリスマスのお食事をお楽しみいただけます。

「Menu de Noël」コース概要

シーフードレストランならではの「シーフードプラッター」と、食べ応えのある「グラスフェッドビーフのステーキ」。魚介とお肉の両方を贅沢に堪能できる全5皿のフルコースです。

アミューズ：クリスマスアペタイザー

彩り豊かな前菜と、華やかな香りを共に。

シーフード：シーフードプラッター

煌めく氷上に彩られた海の幸。海老や牡蠣など新鮮な魚介を味わう華やかな一皿。

スープ：クラシック ブイヤベース

プロヴァンスの漁師街に想いを馳せて。魚介の旨味が凝縮された濃厚な一皿。

肉料理：グラスフェッドビーフのステーキ

広大な牧草地で育まれた赤身の旨み。大地の恵みを感じる力強い味わい。

デザート：抹茶のプチモンブラン

雪の魔法にかけられて。ほろ苦く甘い大人のクリスマスデザート。

提供情報・ご予約について

コース名：Menu de Noël ～クリスマス特別コース～価 格 ：お一人様 7,000円（税込）提供期間：2025年12月24日（水）、25日（木） 12:00 / 14:00 / 17:00 / 19:00提供場所：中之島GATEサウスピア U R L ：http://nakanoshimagate.jp/fishermanswharf/christmas

中之島GATEサウスピアについて

「都市と自然の結節点」をコンセプトに、クルージング・レストラン・イベントスペースを併設する複合型水辺施設。水都大阪の中心で「水辺で過ごす・つながる」都市型ライフスタイルを発信しています。住所： 大阪府大阪市西区川口2-9-2営業時間： 11:00～22:00（21:00LO）URL： https://nakanoshimagate.jp/

会社概要

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル

