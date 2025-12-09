【新事業の概要】 安全や日常生活の維持に不可欠な役割を担うエッセンシャルワーカー業界における人材不足に対し、人事労務コンサルタントを中核事業とする大江戸ホールディングスが、「仕事と移住」を組み合わせた人材マッチングサイトサービスを開始した。マッチングサイトの低価格料金でエッセンシャルワーカー業界に特化してサービスを提供する。在籍するキャリアコンサルタント・社会保険労務士らがサポートすることで、他社サイトと差別化を図る。

https://newscast.jp/attachments/EkRrMci8Z9ChJ1ZIt8uS.png

●本事業のHP https://worktotokyo.com【狙いと特徴】 サービス面と価格面の両面から支援する。大規模マッチングサービスでは拾いきれない個々人のニーズに精度の高いマッチングと入社後ケアを低価格で提供する。【コスト面での優位性】 従来の人材紹介はエッセンシャルワーカー業界にとっては紹介料が高額なため敬遠されがちであった。一方、人材紹介より低価格の求人マッチングサイトはその分サポート不足や入社後の定着に課題が残る。本事業は人材紹介のサービスをマッチングサイトに付加することで、採用コスト削減と人材定着を同時に実現していく。 さらにシニアの求人では国の特定求職者雇用開発助成金の受給も活用しコスト削減の支援につなげる。大江戸ホールディングスでは助成金の新サポートも請け負っており、顧客企業とのコスト対策に一体となって取り組む。【対象業界と展開】 警備、介護、ビル管理、清掃などのエッセンシャルワーカー業界に加え、旅館、タクシー、バスドライバーなど地域特性を活かせる業界へ拡大予定。地元人材会社やハローワークと連携し、潜在ニーズも含め幅広く登録を募る。将来的には全国自治体とも連携し、「安心してワークとライフを両立できる社会貢献型の働き方」を推進していきたい。 【会社概要】 株式会社大江戸ホールディングスは、国家資格キャリアコンサルタント、社会保険労務士等の専門人材を揃えた人事労務コンサルタントの株式会社大江戸コンサルタントを中核にIPO支援、有休・給与明細の支援サイト運営、自習室・貸会議室、レンタルオフィス事業など多岐にわたり展開している。 ・会社名 株式会社 大江戸ホールディングス ・代表者 仲藤 和弘 ・所在地 東京都中央区日本橋茅場町2－5－6 日本橋大江戸ビル9階 ・創立 2000年2月2日 ・資本金 40,000,000円 ・取引社数 1160社 ・有料職業紹介事業 許可番号：13－ユー304531 ・特定募集情報等提供事業 届出番号：51ー募ー001725 ・URL https://ohedo-holdings.com ・事業責任者 松井 修 ・お問合先 TEL：03-6661-1188