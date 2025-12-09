ホリデーアイテム満載の「GELATO PIQUE CHRISTMAS LIMITED SHOP」が期間限定で開催！館内にもおすすめギフトが続々登場！
福岡PARCO（福岡市中央区天神2-11-1）では、12月16日（火）から12月25日（木）までの10日間、本館1F POP UP SPACE「GATE」にて、期間限定ショップ「GELATO PIQUE CHRISTMAS LIMITED SHOP」 を開催します。さらに館内では、「自分へのご褒美」にぴったりなホリデーアイテムが続々登場！この季節だけの特別なホリデームードに包まれた福岡PARCOで、心躍るショッピングをお楽しみください。
「GELATO PIQUE CHRISTMAS LIMITED SHOP」
選ぶ時間も楽しい、バリエーション豊富なHOLIDAY COLLECTION。
一部店舗でしか手に入らないあたたかさと遊び心を詰め込んだサンタクロースになりきれるパーカやクリスマスらしいカラーで男女お揃いが叶うセットアップなどギフトにもおすすめな限定アイテムを多数ご用意いたしました。
ぜひお立ち寄りください。
期間： 12月16日(水) ～ 12月25日 (木)
場所：本館1F GATE
【gelato pique】(https://gelatopique.com/)
“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムを“ファッションのスウィーツ”として表現したルームウェアブランド
19,800円以上でオリジナルスノードームのノベルティプレゼント
※おひとり様1点限りとさせていただきます。
※数に限りがございますので、なくなり次第終了になります。
※税込価格
ジェラートロゴジャガードプルオーバー×べビモコリブロングパンツ
カラーPNK/RED サイズF 16,390円
HOMME ジェラートロゴジャガードプルオーバー×べビモコリブロングパンツ
カラーGRN サイズM/L 17,380円
※税込価格
なりきりパーカ
カラー BEG/RED サイズF 11,440円
福岡PARCO ホリデーおすすめアイテム
※すべて税込価格
■大人も子どもも夢中なキャラクターグッズでほっこり癒し時間！
【九州唯一】TOP TOY(新館4F)
Nommi 「奇妙なクリスマスナイト」シリーズ
ぬいぐるみ ブラインドボックス
3,740円
シルバニアファミリー 森のお家Premium(本館5F)
【福岡PARCO店限定】缶入りクッキー（森の赤ちゃんコンシェルジュ・フレンチブルドックの赤ちゃん）
1,620円
きらめく水辺の赤い屋根のお家
15,500円
■好きな香り・コスメ・うるおいで寒い冬をもっとハッピーに！
※全て税込価格
【九州唯一】スナイデルビューティー(本館1F)
2025HOLIDAYCOLLECTION
ルージュクチュールコフレ限定2種
3,850円
2025HOLIDAYCOLLECTION
メイクアップコフレ限定2種
8,800円
【九州唯一】サンタ・マリア・ノヴェッラ(新館2F)
バスソルトザクロ
7,700円
ジョンマスターオーガニック(本館1F)
フレグランスオイル スパークル パープルフラワー
50ml ※画像右
フレグランスオイル アロマティックウッズ
80ml ※画像左 各4,950円
マリークヮント（本館4F)
カプリシャス
ラブノット/オーサムデイ(オードトワレ)
8,800円
ジャルダンデパルファム(本館2F)
クリーンリザーブ ホリデーギフトセット
オードパルファム
(スキン,ホイップドチェリー)5ml×2種
6,160 円
■「華やかさ」をプラスしていつもの時間を特別に！
※全て税込み価格
チックタック(本館3F)
SEIKO SELECTION
The Steady SSEH032
31,900円
SEIKO SELECTION Rotocall SBJG019
71,500円
サマンサベガセレブリティ(本館4F)
バレッタリボンシリーズ
ショルダーバッグ：18,700円
長財布：16,280円
折財布：16,280円
カードケース：10,780円
カナルヨンドシー（本館3F)
シルバーネックレス
左から9,900円/8,910円
7,920円/12,100円
ジュエッテ(新館2F)
パールネックレス(065125)※画像左
16,500円
パールピアス(075972)※画像右
16,500円
■おうち時間に彩りを。
※全て税込み価格
ジャーナルスタンダードファニチャー(本館5F)
FUR BLANKET S 71X120※画像左
5,940円
CHENILLE YARN BLANKET S※画像右
4,950円
フランフラン(本館5F)
アドベントカレンダー
Sサイズ：3,200円
Mサイズ：5,200円
Lサイズ：10,000円
ラッシュ(本館5F)
ナイトビフォークリスマスギフト
6,300円
