BackofficeForce株式会社（本社：東京都港区、代表：筧 智家至）は、バックオフィス人材向けに「業務改善コンサルタント」という新しいキャリアの形をお伝えする、お仕事説明会を定期的に開催することを決定いたしました。

本説明会では、業務改善コンサルタントの仕事内容、活躍に必要なスキル、待遇の実態、キャリアパスと将来性、待遇、働き方の柔軟性・やりがい、福利厚生やサポート体制についてお伝えするとともに、経理経験を活かした「逆転キャリア」を知るチャンスを提供いたします。

当社は、今後もバックオフィス専門人材の力を活かし、関わる人たちの未来のキャリアに寄り添うため、お仕事説明をはじめとしたバックオフィス人材向けの取り組みを定期的に開催する予定です。（お仕事説明会については、毎月開催予定です。）

＜お仕事説明会の概要＞

https://www.wantedly.com/projects/2275874

●こんな方におすすめ「経理としてのキャリアに限界を感じている」「自分のスキルをもっと幅広く活かしたい」「将来的にコンサルティングやマネジメントに挑戦したい」●登壇者筧 智家至（BackofficeForce代表取締役 公認会計士・税理士）●直近の開催日程（予定）・ 12/11(木) 18:00～19:00・ 12/15(月) 18:00～19:00・ 12/18(木) 18:00～19:00・ 12/19(金) 18:00～19:00※各回とも同一内容です。ご都合のよい回にご参加いただくことができます。●お申し込み方法フォームより必要事項をご入力ください。後ほど担当者より当日の参加URLを送付いたします。※同業他社の方からのお申込はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

https://forms.gle/qX2C2pHxcsLM4sK76

本説明会をきっかけとしてバックオフィス人材との接点を広げ、関心を持って頂いた専門人材が活躍できる場を創出するとともに、バックオフィス分野での革新を推進して参ります。

＜関連情報＞

◼️ BackofficeForce 株式会社について社名：BackofficeForce株式会社代表取締役：筧 智家⾄本社所在地：東京都港区⾚坂 2-21-4設⽴年：2013 年 9⽉事業内容： バックオフィストータル支援 ・BPaaSによるバックオフィス業務支援／タスクマネジメント／会計・IPO支援 ・経理、財務、労務の専門人材ネットワーク事業拡大に伴い現在採用を強化中！会社 URL：https://backofficeforce.jp/