2025年11月10日から2027年4月頃まで改修工事のため長期休館中の諸橋近代美術館では、休館中も継続して美術館の庭園貸出事業を行ってまいります。イベントの実施やブライダルフォト・映画・CM・ミュージックビデオの撮影など様々なシーンでご活用いただけます。





福島県・諸橋近代美術館の庭園





■ 諸橋近代美術館とは？

【特徴1／ダリ常設美術館】

スペイン出身の芸術家サルバドール・ダリの作品を所蔵。ダリ作品においてはアジア最大規模でコレクションする美術館です。





特徴1：ダリ常設美術館





【特徴2／磐梯山が見える庭園】

磐梯朝日国立公園内に位置しており、美術館の庭園からは磐梯山を望め、四季折々の雄大な景観が楽しめます。





特徴2：磐梯山が見える庭園





【特徴3／五色沼湖沼群すぐ】

紅葉でも有名な五色沼湖沼群にもほど近い場所に位置しており、周辺には磐梯吾妻レークライン・磐梯山ゴールドライン・磐梯吾妻スカイラインなど豊かな景観が楽しめる観光道路を有しています。





特徴3：五色沼湖沼群すぐ





■ 貸出利用エリア

(1)池周りの芝生エリア：約3,134平米

(2)本館前広場 ：約700平米

(3)アートテラス ：約64平米

※(3)はオープンテラスのため、冷暖房設備などありません





(1)池周りの芝生エリア 約3,134平米





(2)本館前広場 約700平米





(3)アートテラス 約64平米





■ 利用条件

時間／9：30～17：00(応相談)

料金／

【撮影利用料金(2h)】※税込価格

・スチール撮影 平日 44,000円／土日祝 52,800円

・ムービー撮影 平日 52,800円／土日祝 63,360円

・ウエディングフォト 平日 22,000円／土日祝 26,400円





【イベント利用(1日)】※税込価格

・池周り芝生エリア 平日 88,000円／土日祝 105,600円

・美術館本館前広場 平日 55,000円／土日祝 66,000円

・アートテラス 平日 55,000円／土日祝 66,000円









■ 庭園活用実績

・マルシェイベント：20店舗以上のさまざまなワークショップやキッチンカーなどが出店

・サウナフェス：雪が残る庭園に10基以上のアウトドアサウナが集結

その他、アパレルブランドの撮影、車雑誌の撮影、試乗会、団体の青空ランチ会場、野点（のだて）、音楽イベント（ばんだい高原国際音楽祭）、ヨガイベントなど

※国立公園内に位置するため、内容によっては環境省などに申請や届出が必要となる場合があります。予めご理解願います。





庭園でのマルシェイベント





庭園でのサウナフェス





■ Youtube動画はこちら

( https://www.youtube.com/watch?v=EbFeINJAQAI )

( https://www.youtube.com/watch?v=TKhrlmhNWNk )









【本件に関するお問い合わせ先】

休館中も事務所は通常業務を行います。ご不明点は下記までご連絡ください。

公益財団法人諸橋近代美術館

担当 ： 総務部

公式ホームページ： https://dali.jp

TEL ： 0241-37-1088

お問合せフォーム： https://dali.jp/contact/