阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）及び阪神バス株式会社（本社：尼崎市、社長：城島和弘）では、以下のとおり年末年始に土休日ダイヤで運転します。なお、大みそかの深夜の延長運転及び終夜運転は実施しません。

（1）阪神電車（本線・阪神なんば線・武庫川線・神戸高速線）

12月27日（土）～1月4日（日） 土休日ダイヤ

（2）阪神バス（一般路線）

12月30日（火）～1月4日（日） 土休日ダイヤ

※12月29日（月）は平日ダイヤで運行します。

阪神電車のダイヤとは異なりますのでご注意ください。

阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





阪神バス株式会社 https://www.hanshin-bus.co.jp/





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1