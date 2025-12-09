TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬ー¤ë¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤¸°ú¤Æ²¤ËÅÐ¾ì¡ªÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó!!
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬ー¤ë¡×¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ã¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬ー¤ë¡×¥Êー¥¹¥á¥¤¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ä¤ò¡¢2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)12»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬ー¤ë¡×¤è¤ê¡¢¥Êー¥¹¥á¥¤¥É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ä¾ìÌÌ¼Ì¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥·ー¥ó¤ò½¸¤á¤¿¾ÞÉÊ¤Ê¤É¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡È¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É ¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤¸°ú¤Æ²¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖA¾Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Á´4¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
¡ã¡Ö¤Ð¤Ã¤É¤¬ー¤ë¡×¥Êー¥¹¥á¥¤¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ ³µÍ×¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)12:00～2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)11:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó 770±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓÈ¯Á÷¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://kujibikido.com/lp/badgirl-anime/
¢£¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
S¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ªÆÃÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
A¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ª¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
B¾Þ¡§¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
C¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
D¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾ÞÁ´¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£X¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kujibikido¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖA¾Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Á´4¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¤ª¤Þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢¨Á´4¼ï¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ª
¥É¥¥É¥¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¤á¤°¤ê°©¤¤¡ª¡ª
