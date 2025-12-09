タクシーアプリ『GO』のGO株式会社、グループ会社で『マネーフォワード クラウド』6プロダクトを導入

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、モビリティ関連事業を展開するGO株式会社が『マネーフォワード クラウド会計Plus』をはじめ、複数プロダクトを導入したことをお知らせします。

当社は、『マネーフォワード クラウド』の提供を通じて、M&Aや事業拡大を続けるGO株式会社の中長期的な成長を支援してまいります。

事例URL：https://biz.moneyforward.com/case/13947/

＜導入プロダクト＞

『マネーフォワード クラウド会計Plus』

『マネーフォワード クラウド固定資産』

『マネーフォワード クラウド経費』

『マネーフォワード クラウド請求書』

『マネーフォワード クラウド債権管理』

『マネーフォワード クラウド契約』

■導入の背景

GOグループは、モビリティ領域を軸に、M&Aや会社分割を通じて多角的な事業展開を加速させています。事業会社が増えるにつれ、グループ全体のガバナンス強化と、子会社のスピード感の両立を可能とするシステム構築が喫緊の課題でした。

また、親会社であるGO株式会社が上場準備中のため、グループ全体のガバナンス強化が急務な一方、子会社は少人数体制のため、親会社のルールや基幹システムをそのまま適用することで、事業スピードが損なわれるリスクがありました。特に、M&Aや会社分割のたびに会計システムやワークフローを立ち上げ直す負荷が高く、M&A後もスピーディかつ正確に業務を回せる、拡張性のあるシステムを必要としていました。

システムの検討を重ねた結果、統制機能と柔軟なカスタマイズの両立や、既にグループ内で『マネーフォワード クラウド』の利用実績があり、使い勝手やAPI連携の拡張性にメリットを感じたことから導入を決定しました。

■GO株式会社からのコメント

経営戦略本部 財務マネジメントグループ グループマネージャー/株式会社IRIS CFO 川嶋万里様

私たちは、上場準備企業の子会社という立場のため、監査要件に対応しつつもスピード感を持って、少人数でも自律的に回せる会計基盤が必要でした。今回導入した『マネーフォワード クラウド』の、特に『マネーフォワード クラウド会計Plus』は、監査法人からの要請に応える「統制機能」と「柔軟なカスタマイズ余地」をあわせ持っている点を評価しています。M&Aや事業分割で設立した子会社にとって、厳格なマスタ設定をしなくても取引を開始できるスピード感は重要だと考えています。

『マネーフォワード クラウド』は、設立間もない会社が「とりあえずやってみよう」という段階で、勘定科目のマスタ設定を厳格にせずとも取引を始め、後から事業が成長し統制強化が必要な段階で、ワークフローやマスタを整備できる「懐の深さ」が魅力です。統制とスピードの優れたバランスにより、子会社の立ち上げ速度を落とすことなく、グループ全体のガバナンスを強化できると期待しています。

■GO株式会社について

名称 ：GO株式会社 (英語表記：GO Inc.)

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目３番１号 麻布台ヒルズ森JPタワー 23階

代表者 ：代表取締役社長 中島 宏

設立 ：1977年8月

事業内容：タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業

URL ：https://goinc.jp/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。