ミニストップ株式会社（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長：堀田 昌嗣 以下：ミニストップ）は、１９９１年より 公益財団法人花と緑の農芸財団が主催する「育てよう、花と緑、校庭に～花の輪運動（以下：花の輪運動）」へ協賛を続けており、今年で３５年目を迎えました。 ３５回目となる本年度は、２，２８７通の応募の中から厳正な抽選により、全国６００校の小学校（※１）に、各２００株の花の苗を贈呈いたしました。１９９１年の開始時から、延べ１８，１３４校、約４７５万５千株の贈呈となり、これまでに贈呈した花の苗の植栽総面積は、東京ドーム約６個分（※２）になりました。 毎年１０月中旬～下旬にかけて小学校に届けられる花の苗は、児童をはじめ、先生や地域ボランティアの皆さまのご協力を得て、大切に育てられます。そして翌年の３～４月に満開を迎え、卒業式、入学式を満開の花々で彩ります。本年度は１０月２３日（木）に沼津市立片浜小学校で贈呈式を執り行いました。

※１：ミニストップ店を出店している地域の小学校※２：植え込み面積は１㎡あたり１６株で計算

＜ご参考＞１．花の輪運動について花の苗を植えて育てる体験を通じて、子どもたちに生命の大切さを知ってもらいたい。そのために、小学校の校庭や教室にもっと花や緑を増やしていこう！という活動が「花の輪運動」。公益財団法人 花と緑の農芸財団が提唱している活動です。ミニストップはこの活動に賛同し、店頭で行っている募金と土曜日のソフトクリーム売上の１％を使って、毎年ミニストップの出店エリアの小学校に苗をプレゼントしています。本年度は、１校あたり２００株の花の苗を贈呈いたしました。

２．応募、抽選、配布のながれ８月下旬～ 公募対象地域（ミニストップ出店エリア）の各学校長あてにご案内状送付９月中旬 第三者立会いによる抽選会開催、順次当選通知・メールを送付９月下旬 ウェブサイト上にて当選校発表１０月中旬より、当選校へ「花の苗」の贈呈開始

≪公益財団法人 花と緑の農芸財団について≫「花と緑の農芸財団」は、長嶋茂雄初代理事長(現・読売巨人軍終身名誉監督)の呼び掛けにご賛同頂いた、各方面の方々のご協力を得て１９８６年(昭和６１年)に千葉県にて誕生いたしました。「花の心」を提唱し、花を中心とする農芸に関する研修事業、花と緑に関する啓蒙活動・普及活動などを行っています。