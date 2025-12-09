バーチャル・テスト・ドライビング技術のグローバルリーダーである IPG Automotiveは、シミュレーションソフトウェア「CarMaker製品ファミリ」の最新版となるバージョン15.0を2025年12月9日より日本でも提供開始することを発表しました。本バージョンは、バーチャル制御ユニットの統合と最適化により、バーチャル車両開発の機能を強化し、開発の初期段階でのソフトウェアおよびシステム検証を実現します。さらに、ADAS(先進運転支援システム)および自動運転向けの新機能と耐久性テスト向けの機能も大幅に改善されております。

CarMaker製品ファミリは、現代の車両開発に必要な膨大なテストをバーチャル環境で実施し、開発時間とコストの削減を実現します。開発効率を最大化するには、テスト項目を戦略的に選定し、各開発段階間において円滑な情報連携が不可欠です。そのため、最新バージョン版ではCarMakerとSynopsys社のSilverとの連携を強化しました。バーチャルECU(vECU)との連携拡張により、開発の初期段階でのソフトウェアおよびシステム検証が可能になります。Silverバーチャルバス(SVB)に直接つなぐことで、単一システム内の複数のvECUと連携させることが可能です。これにより、「シフトレフト」アプローチに対応したテストサイクルの短縮と開発プロセスの効率化が実現できます。

本バージョンはADAS・自動運転分野においても機能を大きく強化しました。自動運転システムの開発には、信頼性の高いグラウンドトゥルースデータが不可欠です。継続的に改良されたグラウンドトゥルースセンサは、プロジェクト要件に合わせて高精度なセンサデータを提供します。知覚アルゴリズムの検証やシミュレーション精度の向上を通じ、開発の複雑性を軽減し、開発期間の短縮を実現します。また、RSIセンサモデルも大幅に改良しました。レンダリングとレイトレーシングアルゴリズムの最適化により、センサの検出精度が向上。さらに、汎用的なレイトレーシング機能により、プロジェクトに応じた柔軟なカスタマイズが可能になりました。これにより、開発チームはADAS・自動運転機能をより迅速かつ正確に実装いただけます。

CarMaker15.0では、耐久性テストの最適化にも注力しています。交通参加者間の相互関係の改善により、実走試験からバーチャル試験への移行を加速します。交差点モデルの精度向上と経路計画の最適化により、より信頼性の高いテスト結果が得られ、実走試験とテストベンチでのバーチャル・テスト・ドライビングをシームレスに連携させることが可能となります。

IPG Automotiveのシミュレーション技術は乗用車開発に限りません。MotorcycleMakerソフトウェアは、電動二輪車の開発に特化しています。二輪車向けの電動ドライブトレインは、現実性を保ちながら柔軟に構成でき、開発初期段階でのレイアウト検討と最適化を効率化します。これにより、メーカーのお客様には、市場の効率性と性能要求に迅速に対応していただけます。

IPG AutomotiveのDirector Product Management、Alexander Fringsは次のように述べています。「CarMaker 15.0では、バーチャル車両開発における現実性、スケーラビリティ、および効率性を重視しています。多様なグラウンドトゥルースデータから最適化されたECU連携、現実的な耐久性テストシナリオまで、新機能は開発全段階において、より早い段階で信頼性が高い再現可能なテストを実現します。」

【IPG Automotiveについて】IPG Automotiveはバーチャル・テスト・ドライビング技術の世界的なリーダーとして、車両開発のための革新的なシミュレーションソリューションを開発しています。シームレスなテストを実現するソフトウェアとハードウェア製品は、Proof-of-Conceptから検証、リリースまですべての開発プロセス全体を通じて活用できます。IPG Automotiveのバーチャルプロトタイピング技術は、自動車システムズエンジニアリングアプローチを促進し、すべてのエンジニアがバーチャル車両全体で新しいシステムの開発、テスト、検証を行うことができます。

IPG Automotive株式会社 (IPG Automotive K.K.)は、ドイツIPG Automotive GmbHの日本法人です。初の海外拠点として2014年に設立され、日本での自動車開発用シミュレーショ ン・ソフトウェアの販売とそれに関連するエンジニアリングのサポートを行っています。詳細はhttps://www.ipg-automotive.com/jp/をご確認ください。