ミニストップ株式会社は、ミニストップの環境目標として、CO２削減、食品ロス削減、プラスチック削減への取り組みを推進しています。このうち、食品ロス削減の取り組みとして、おにぎりやお弁当、菓子パンやスイーツなどの商品を対象として値下げ販売を活用し、消費期限の近い商品の積極的な値下げ販売を推奨しています。（※１）２０２５年８月よりさらなる食品ロスの削減を目指し、値下げ商品を積極的にご購入いただけるよう、「食品ロス削減にご協力ありがとうございます」をデザインしたシールを値下げ対象商品に貼付し、「おトクに買って、地球環境にもやさしい！」を打ち出しています。シールを活用した値下げ販売に加え、店舗では日々の発注精度の向上に努め、食品ロスの発生を抑制し、販売期限切れによる食品廃棄の削減に取り組んでいます。また、商品の製造方法の改良などにより、販売期限の見直しを行い食品ロスの削減につなげています。 ミニストップはお客さま、加盟店をはじめとした多くのステークホルダーとともに環境に配慮した取り組みを推進し、「味（おいしさ）などの満足度を妥協せずに、環境にもやさしい商品やサービスを選ぶ「ニモ消費」 （※2）で、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動してまいります。

※１ 値下げ販売の実施状況及び値下げ率、値下げをする分類・商品は、店舗により異なります。※２ 【ニモ消費とは？】ニモ消費とは「味（おいしさ）などの満足度を妥協せずに、環境にもやさしい商品やサービスを選ぶ、おいしい×エコを同時にかなえる消費行動」です。ミニストップでは、２０２４年に一部店舗でカーボンフットプリントの表示実験を実施し、消費者に与える影響や効果を調査しました。この調査によって、食べるスプーンが、美味しくて環境にもやさしい「ニモ消費」に繋がっていることがわかりました。引き続き、他の商品でもニモ消費を進めてまいります。

【ミニストップ、サステナビリティへの取り組み】 ミニストップは、さまざまな人々（ステークホルダー）との関わりの中で成り立っています。お客さま、地域社会、お取引先、加盟店、従業員、株主、そして行政機関、NGO/NPO。今後も各ステークホルダーとの関わりを大切にしながら事業を展開し、より一層、持続可能な社会の実現へ向けて取り組んでいきたいと考えています。https://www.ministop.co.jp/corporate/eco_social/