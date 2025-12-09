アマゾン配達員組合「労働組合結成を語る！」～物流システムの仕組みとラストワンマイルの現状～／オンラインセミナーを1/21(水)に開催
株式会社スタメン（東京本社：東京都千代田区、代表取締役：大西 泰平、以下 当社）が開発・提供する「TUNAG for UNION（ツナグ フォー ユニオン、https://biz.tunag.jp/lp/union(https://biz.tunag.jp/lp/union)）」は、アマゾン配達員組合／横須賀支部、岩田祐司氏と、2026/01/21(水)18:00～19:00に参加無料のオンラインセミナーを開催いたします。
https://go.tunag.jp/l/900371/2025-12-03/mn63k
このセミナーで分かること
アマゾンで購入した商品が届く最後の行程である「ラストワンマイル」の現状
こんな方におすすめ
アマゾンだけでなくネット通販を利用している方、運輸・物流の働き方に興味のある方、労働者性を疑われる働き方に関心のある方など
セミナープログラム
アマゾンの物流システムの仕組みと配達員の労働組合結成に至る経緯から現在まで
開催概要
■日時：2026/01/21(水)18:00～19:00
■参加方法：オンライン
■参加費用：無料
■申し込み方法：下記ページの入力フォームに必要項目を入力し、お申し込みください。
https://go.tunag.jp/l/900371/2025-12-03/mn63k
■注意事項：同業他社のご参加はご遠慮いただいております。
登壇者紹介
岩田 祐司
アマゾン配達員組合／横須賀支部
2020年1月からアマゾンのデリバリープロバイダーで就業を開始。元サービス業。
佐々木 隆寛
株式会社スタメン／TUNAG for UNION 事業推進責任者
労働組合にて専従（中央執行書記長）を経て、現職。
＜セミナー登壇歴＞ ◼︎日本経済新聞社 『労組の価値向上につながる教育施策の打ち方』 『労組をアップデートせよ 会社と並走し、 組合員に支持される労働組合の作り方』
＜メディア掲載＞ ◼︎日本経済新聞社 『団体契約を活用して労組主導で社員の成長を支援 デジタルを駆使して新しい組合像を発信する』
◼︎NIKKEI Financial 『「知らない社員」減らす 労組のSNS術』
◼︎朝日新聞社 『歴史的賃上げ裏腹 悩む労組 アプリ活用』
https://go.tunag.jp/l/900371/2025-12-03/mn63k
TUNAG for UNIONについて
TUNAG for UNIONは、組合活動に必要な情報を集約できるアプリです。2022年1月サービスリリースし、業種業態・規模問わず様々な組合に導入いただき、現在300以上の組合にご活用いただいております。労働組合に関する全ての情報について、「発信するだけでなく、一人ひとりに受け取ってもらう」ことまでを重視しています。
日々の活動情報の発信から、それに紐づく申請・承認、組合員の反応の見える化まで、TUNAG for UNIONひとつで実現できます。 組合活動に必要な情報共有を1つのアプリで完結できるため、組合員の皆様にとっても、情報の受け取りや、申請などのアクションが容易になります。
導入から定着まで、労働組合専門の担当者が支援し、各労働組合様の課題や目指したい姿に合わせた取り組みを実現可能です。
■ 公式サイト：https://biz.tunag.jp/lp/union
■ 労働組合の未来を創るWebメディア「for UNION」：https://union.tunag.jp/
株式会社スタメンについて
「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。
会社名：株式会社スタメン
代表者：代表取締役社長 大西 泰平
東京本社：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F
名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8
事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/
Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/
創業：2016年8月
従業員数：171名 (連結社員数：2025年6月末時点)
証券コード：4019
URL： https://stmn.co.jp/