ミニストップ株式会社は、全国のミニストップ店舗で募金活動を実施しています。２０２５年６月～１１月は、年間を通じて実施している花の輪運動をはじめイオンとともに取り組みを進めた合計３件の店頭募金を含め、期間中の店頭受付金額は、９，６８８，４９７円になりました。皆さまからのあたたかいご支援・ご協力、まことにありがとうございます。 お客さまからお預かりした募金は、ミニストップ出店エリア内の小学校に花の苗を届ける花の輪運動をはじめ、「福祉」「環境」「災害復興」の３つの分野の支援活動に活用いただきます。

【花の輪運動募金】店頭受付期間：年間を通じて実施しております。募金金額：３，９５７，９３０円 ミニストップは「公益財団法人 花と緑の農芸財団」が主催している花の輪運動に協賛しています。１９９１年から取り組みを開始したこの運動は、花の苗を植え育てる体験を通じ、子どもたちに生命の大切さを知ってもらうとともに校庭や教室に花や緑を増やしていくことを目的としています。 お客さまからの募金と、毎週土曜日のソフトクリームバニラの売り上げの1％を使って、ミニストップの出店エリアで応募のあった小学校に抽選で花の苗を贈呈しています。３５年間継続した取り組みになります。

【イオン ユニセフセーフウォーターキャンペーン募金】店頭受付期間：２０２５年６月１日～６月３０日募金金額：１，１１４，５９５円 カンボジア、ラオスの一部地域では、遠方への水汲みに時間をとられ、学校に通えない子どもたちがいます。また、安全な水の確保が難しく、健康を害する恐れのある物質を含んだ地下水や雨水が生活用水として使われています。イオンワンパーセントクラブは、安全な水は子どもたちの命を守り、健やかな成長を支える基盤であると考え、２０１０年よりユニセフと協働で、本キャンペーンを継続して実施しています。

【２４時間テレビ４８「愛は地球を救う」募金】店頭受付期間：２０２５年７月１日～９月７日募金金額：４，６１５，９７２円２４時間テレビは「愛は地球を救う」をテーマに「共生」の視点から自立を支援するため、「福祉」「環境」「災害援助」の３分野の活動を支援しています。イオングループであるミニストップは、この取り組みの趣旨に賛同し２００５年より、チャリティー募金活動に参加しています。

【ミニストップ、サステナビリティへの取り組み】 ミニストップは、さまざまな人々（ステークホルダー）との関わりの中で成り立っています。お客さま、地域社会、 お取引先、加盟店、従業員、株主、そして行政機関、NGO/NPO。今後も各ステークホルダーとの関わりを大切にしながら事業を展開し、より一層、持続可能な社会の実現へ向けて取り組んでいきたいと考えています。https://www.ministop.co.jp/corporate/eco_social/