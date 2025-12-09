抹茶好きに捧ぐ「富士山抹茶 黒富士」 12月13日(土)発売

株式会社 田子の月

株式会社 田子の月（本社：静岡県富士市今泉380-1、代表取締役社長：牧田 桂輔）は、今年2月と5月の期間限定のテスト販売を経て、来たる12月13日（土）に新商品「富士山抹茶 黒富士」を発売いたします。※以降、商品名は「黒富士」と記載。

「黒富士」は浮世絵師・葛飾北斎の作品「富嶽三十六景 山下白雨」、通称「黒富士」からインスパイアされ誕生しました。中にたっぷりと詰められた濃厚な抹茶クリームには、富士市で育てられたオーガニック抹茶を贅沢に使用。皮には富士宮で採れたお茶を炭にしたお茶炭を使い、黒と緑の美しいコントラストもお楽しみいただける商品に仕上がりました。漆黒のエッジの効いた見た目とは裏腹に、繊細な抹茶の風味を感じる一品です。

弊社の人気商品「富士山頂」は、しっとりしたスポンジの中に自家製のカスタードクリームを詰め、ホワイトチョコレートをコーティングして、雪化粧をした富士山に見立てた商品です。対して、今回発売を迎える「黒富士」は、漆黒の富士を表現しています。

ご家庭のお茶菓子としてはもとより、手土産や贈答品としてご利用の際には、「黒富士」のみの詰め合わせ、「黒富士」「富士山頂」をミックスした詰め合わせなど、様々なシーンやニーズに合わせて組み合わせをお選びいただくことが可能 (※1) です。

(※1) 直営店、オンラインショップにて、「黒富士」「富士山頂」をミックスした詰め合わせはご購入可能です。

しっとりした皮は甘さ控えめで、中に詰まった鮮やかな抹茶クリームの風味を引き立てています。しっかりとした抹茶の味わいとなめらかなクリームの口溶けをお楽しみいただける「富士山抹茶 黒富士」を、ぜひご賞味ください。

富士山抹茶 黒富士

【賞味期限 (目安)】 7～8日

※出荷時期、季節によって異なります。

【栄養成分 (1個あたりの推定値)】

エネルギー102kcal・たんぱく質2.0g・脂質4.0g

炭水化物15.0g・食塩相当量0.1g

【アレルギー特定原材料等】

卵・乳成分・小麦・大豆・さけ

1個：280円（税込）

4個入：1,290円（税込）6個入：1,870円（税込）8個入：2,470円（税込）

※直営店、公式オンラインショップでは12個入、16個入、24個入の「黒富士」詰め合わせもご用意しています。

【購入方法】

田子の月 直営店舗 https://tagonotsuki.co.jp/tenpo/tenpo.html

公式オンラインショップ https://tagonotsuki.jp/

お電話でのご注文（フリーダイヤル） 0120-223-315（08:00～16:30 年中無休）

催事 https://tagonotsuki.co.jp/saiji/saiji.html

グランドキヨスク静岡、PLUSTA Gift豊橋カルミア、PLUSTA三島幹線改札内、ベルマートキヨスク三島北口、Bellmartアスティ三島サウス、新富士オレンジショップ、ギフトキヨスク浜松

■ 田子の月について

1952年（昭和27年）創業の田子の月は、世界文化遺産である名峰 富士山の麓、静岡県富士市に本社および工場を構え、富士山より湧き出る良質な水をはじめ、厳選された素材の味を感じられる丁寧なお菓子作りに励んでいます。終戦後、創業者が生まれ故郷の富士市に戻り、「意気消沈した暗い世の中を、甘いお菓子で少しでも明るく元気にしたい」、そんな思いで始めたのが田子の月のはじまりです。静岡県内に直営店22店舗、神奈川県にテナント出店1店舗、オンラインショップも展開しています。代表銘菓には、香ばしい皮に北海道十勝産小豆と氷砂糖を使用し、あっさりと仕上げた粒餡と求肥餅が詰まった「田子の月もなか」、富士山麓の新鮮な牛乳と生クリームでなめらかに仕上げた特製カスタードクリームをしっとりとしたスポンジに詰めた「富士山頂」などがあり、「富士山頂」にはホワイトチョコをかけ、頂にコーヒー味のチョコビーンズをあしらい、雪化粧した富士山に見立てています。日本の文化や季節感、風土を大切にしたお菓子作りを継承し、和菓子作りの伝統的な技術や美しさを大切にしながらも、洋菓子の要素を取り入れて進化させた「ネオ和菓子」の開発にも取り組むことで、老若男女、年齢や国籍問わず、幅広いお客様にお楽しみいただける商品を含め、今後も田子の月らしいお菓子をご提案してまいります。 企業HP： https://tagonotsuki.co.jp/