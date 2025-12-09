フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店『エシレ・メゾン デュ ブール』では、新年を祝うフランスの伝統菓子2種を下記日程で発売いたします。「ガレット・デ・ロワ・エシレ」：2026年1月2日（金）～1月10日（土）※予約不可「ラ・ヴレ・ガレット・デ・ロワ・エシレ」：2026年1月3日（土）～1月6日（火）※12月12日（金）予約受付開始また、2026年のイヤリーココット「エシレ・ココット 2026」を2025年12月下旬より発売いたします。

新年を華やかに彩る、バターの芳醇な味わい 「ガレット・デ・ロワ・エシレ」、「ラ・ヴレ・ガレット・デ・ロワ・エシレ」

エシレの故郷、フランスで古くから親しまれている新年の伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」。エシレ・メゾン デュ ブールでも、毎年この時期だけの特別な焼き菓子として、多くのファンに愛されています。今年も職人が心を込めて丁寧に作り上げる、新年にふさわしい最高の味わいをお届けします。

「ガレット・デ・ロワ・エシレ」（写真右奥）

エシレ バターをふんだんに使ったパイ生地で、しっとりとコク深いアーモンド クリームをたっぷり包み込んで丁寧に焼き上げました。広げたバターに生地を折り込む「アンヴェルセ」という製法でしっかり生地を伸ばし、幾重にも重なる層を 作ることで、口にした瞬間パイが繊細にほどけ、軽やかな食感を堪能できます。職人がひとつひとつ施す美しいレイエ（切り込み模様）と、バターの芳醇な香りが印象的な極上の逸品。新年の食卓に華やぎと幸運をもたらします。■商品名：ガレット・デ・ロワ・エシレ■価格：税込6,480円■サイズ：直径約18cm■販売期間：2026年1月2日（金）～1月10日（土） 数量限定（予約不可）■備考：フェーヴ・王冠は別添 おひとり様1台まで

「ラ・ヴレ・ガレット・デ・ロワ・エシレ」（写真左手前）

直径約36cmもある大きなサイズのガレット・デ・ロワが今年も登場。ホームパーティーや新年会など、 大人数で集まる宴にぴったりです。幸運をみんなでおいしくシェアして、1年の始まりを楽しく盛り上げて みてはいかがでしょうか。1日2台限定の完全予約販売です。■商品名：ラ・ヴレ・ガレット・デ・ロワ・エシレ■価格：税込32,400円■サイズ：直径約36cm■販売期間 予約開始日：2025年12月12日（金）～ お渡し日：2026年1月3日（土）～1月6日（火） ※お渡し日毎に、ご予約受付数に上限あり ※店頭でお支払いとともに予約受付■備考：フェーヴ・王冠は別添 1日2台限定（予約販売のみ）

“ガレット・デ・ロワ”のお楽しみのひとつでコレクションする人も多い「フェーヴ」。エシレのガレット・デ・ロワのフェーヴは、故郷エシレ村でのんびりと佇むホルスタイン牛がモデルです。「ÉCHIRÉ」の看板を持つ姿もかわいい人気のアイテム。さて、今年は誰の手に？

“ガレット・デ・ロワ”とは

新約聖書に登場する東方三博士がキリスト誕生のお祝いに訪れたエピファニー（公現節）にちなんだものといわれ、新年を祝うお菓子として近年日本でも注目を浴びているフランスの伝統菓子です。紙の王冠が乗ったパイの中には「フェーヴ」という小さな陶器が隠されており、これを当てた人はその日一日、王冠をかぶり「王様」「王女様」として祝福され、幸運に恵まれた1年を過ごせると言われています。

人気のイヤリーココットが今年も登場 「エシレ・ココット 2026」でテーブルをよりおしゃれに！

毎年恒例、イヤリーココットの2026年デザインが、数量限定で登場いたします。エシレ バター30gのポーションタイプがぴったりおさまるリモージュ焼き※のココット。エシレ バターを入れるのはもちろん、手作りのアレンジ バターやジャムなどを入れてお楽しみいただけます。食べ終わると、鮮やかな青で描かれた牛が現れ、そのかわいさがたまらないと毎年コレクションするファンも多い人気アイテム。バターをセットしてプレゼントするのもおススメです。テーブル コーディネートのアイテムに加えてちょっとおしゃれな食卓を演出してみてはいかがでしょうか。※パリから南南西に260キロの街、 リモージュ及び近郊で生産される磁器の総称。■商品名：エシレ・ココット 2026■価格：税込2,310円■販売期間：2025年12月下旬～ 限定数到達次第終了■備考：数量限定（予約不可）

https://www.kataoka.com/echire/maisondubeurre/

ÉCHIRÉの世界観や店舗の最新情報をお知らせするInstagram（＠echire.official.jp）を開設いたしました。季節限定商品などさまざま情報を発信してまいります。