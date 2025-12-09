¿·³ã¸©Æâ¤Î28Â¢¸µ¤¬½¸·ë¡ª»î°û¡õ¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2026 Åß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡×Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò12/10¤«¤éÈ¯Çä¡ÚANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã¡¦¿·³ã»Ô¡Û
¡Ú¼çºÅ¡§ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã¡¦¿·³ã»Ô¡Û
¡Ú¶¨ÎÏ¡§¿·³ã¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¡Û
¢¨¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿·³ã»Ô¤Î¡Ö¿·³ãÀ¶¼ò¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í¶µÒ¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í ¾¾µÜ ¶¿¡Ë¡¦¿·³ã»Ô¡Ê»ÔÄ¹ Ãæ¸¶ È¬°ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·³ãÀ¶¼ò¡¦28Â¢¸µ¡×¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢»î°û¡õ¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2026 Åß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¡¢»þ´ÖÀ©Æþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤·¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê4»þ´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥íー¥¯¤Ç¤Î²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¤Ê¤É¡¢¿·³ãÀ¶¼ò¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://anacrowneplaza-n.sub.jp/fuyusake.html
¿·³ã»Ô¡¦¿·³ãÀ¶¼ò¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í¶µÒ¿ä¿Ê»ö¶È
¿·³ã¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢28Â¢¸µ¤¬Â·¤¤Æ§¤ß
¢£¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤àÁ´ÀÊ»ØÄê¡õ»þ´ÖÀ©¤ÎÆþÂØ¤¨¤Ê¤·¡ªÂç¤¤Ê¥«¥Ð¥ó¤ä¥³ー¥È¤Ï¥¯¥íー¥¯ÍÂ¤«¤ê¡£
¤ªÀÊ¤ÏÁ´¤Æ»ØÄêÀÊ¡£»þ´ÖÀ©¤ÎÆþÂØ¤¨¤â¤Ê¤¯¡¢»ØÄê¤Î¤ªÀÊ¤Ç¿·³ãÀ¶¼ò¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¯¥íー¥¯´°È÷¡×¤Ç¡¢²ÙÊª¤â°Â¿´¡£¿È·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×ÉÕ¤¡£¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î²°Âæ¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì¡ª
ÆÊÈøÍÈ¤²¡¢ºú¤Î¾ÆÄÒ¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß»Í¼ï¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×ÉÕ¤¡£
»î°û¤Î¿·³ãÀ¶¼ò¤ÎÂ¾¡¢¿·³ãÀ¶¼ò¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢¤ª¿©»ö¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¼«Ëý¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤É¤Î²°Âæ¥á¥Ë¥åー¤â°û¿©¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¸ò´¹²ÄÇ½¡£
¢¨¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿©ÎÁÍýÄ¹¸·Áª¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÆ´ï¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£¼òÂ¢¤µ¤ó¤È¤Î¥Èー¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿°ìÇÕ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþOK¡ª
¼òÂ¢¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸ì¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¡£
¤°¤Ã¤È¤¯¤ë°ìÇÕ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ÎÍ¾±¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¡£
¤´½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò³Æ¼ï¤´ÍÑ°Õ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¼òÂ¢¡Ê50²»½ç¡Ë
ÀÄÌÚ¼òÂ¤¡¿Ä«Æü¼òÂ¤¡¿ÀÐËÜ¼òÂ¤¡¿º£Âå»Ê¼òÂ¤¡¿µû¾Â¼òÂ¤¡¿±Û¸å¼òÂ¤¾ì¡¿²¦Ìæ¼òÂ¤¡¿ÈøÈª¼òÂ¤¡¿¤ªÊ¡¼òÂ¤¡¿²¼±Û¼òÂ¤¡¿¶â¾£¼òÂ¤¡¿óÊÎÛ»³¼òÂ¤¡¿¶âò÷ÇÖ¼òÂ¤¡¿¾®»³¼òÂ¤Å¹¡¿ÇòÂí¡Ê¤·¤é¤¿¤¡Ë¼òÂ¤¡¿ÂçÍÎ¼òÂ¤¡¿¶ÌÀî¼òÂ¤¡¿DHC¼òÂ¤¡¿¿·³ãÌÃ¾ú¡¿ÇòÎ¶¡Ê¤Ï¤¯¤ê¤å¤¦¡Ë¼òÂ¤¡¿ÇðÏª¼òÂ¤¡¿Ê¡´é¼òÂ¤¡¿´Ý»³¼òÂ¤¾ì¡¿ÊöÇµÇòÇß¼òÂ¤¡¿ÌïÉ§¼òÂ¤¡¿¤è¤·¤«¤ïÅÎ»á¤Î¶¿¡¿µÈÇµÀî¡¿LAGOON BREWERY
¿·³ã¸©Æâ 28Â¢¸µ½¸·ë¡Ö2026 Åß¼ò¤Þ¤Ä¤ê¡×¡¡³µÍ×
[ ²ñ¾ì ] ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã 3³¬ ÈôæÆ¤Î´Ö
[ ´üÆü ] 2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
[ »þ´Ö ] 11:00am～3:00pm¡ÊÆþ¾ì³«»Ï10:30am¡Ë
[ ÎÁ¶â ] 4,000±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¢¨°û¿©¥Á¥±¥Ã¥È10Ëç¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÏÂ¤é¤®¿åÉÕ¤
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë10:00am¤è¤ê¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·³ã
Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡¾¾µÜ ¶¿
½»½ê¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËüÂå5ÃúÌÜ11ÈÖ20¹æ
TEL¡§025-245-3333¡ÊÂåÉ½ÅÅÏÃ¡Ë
URL¡§https://www.anacrowneplaza-niigata.jp
¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶(R)¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ä¶õ¹Á¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥ì¥¸¥ãー¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Ç¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤â¡¢Æü¾ï¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿²÷Å¬¤Ê»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥Õー¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤È¤â½¼¼Â¤·¤¿½ÉÇñÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÆüËÜÁ´¹ñ 21ÅÔ»Ô¡Ê¶üÏ©¡¢ÀéºÐ¡¢»¥ËÚ¡¢½©ÅÄ¡¢°ÂÈæ¹â¸¶¡¢¿·³ã¡¢ÉÙ»³¡¢¶âÂô¡¢À®ÅÄ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢ÊÆ»Ò¡¢¾¾»³¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢²Æì¡Ë¤Ç¡¢5,000 ¼¼°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥Èwww.crowneplaza.com,¤½¤ÎÂ¾¡¢SNS¥µ¥¤¥Èhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î19¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,600¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,200¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¤Ï¡¢1²¯4,500Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´
¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco, HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹, ¥¬ー¥Êー, avid ¥Û¥Æ¥ë¥º
¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º, ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä
¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä
InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó385,000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯12·î¤ËANA¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëIHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¤·¡¢ANA¤È¤Î¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤à9¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º¡¢¥¥ó¥×¥È¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡¢voco¡¢¥¬ー¥Êー¡Ë¡¢52¥Û¥Æ¥ë¡¢14,605¼¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥óµþÅÔ¸Þ¾ò¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢ANA¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È·Ú°æÂô¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë»¥ËÚ¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¹âÃÎ¡¢ÃÎÎ©¡¢ÉÍ¾¾¤Ë3¸®¤ÎANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Ê2026Ç¯¡Ë¡¢¥êー¥¸¥§¥ó¥ÈµþÅÔ¡Ê2027Ç¯¡Ë¡¢voco¹Åç¡Ê2027Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î14¥Û¥Æ¥ë¡Ê2,355¼¼¡Ë¤¬³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤¹¤ë¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡Ê¸½ºß¥Ö¥é¥ó¥É°Ü¹ÔÃæ¡Ë¡£IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ¹¤ÎÁªÂò»è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß
IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation¡¡
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)¡¡
IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/japanhotels