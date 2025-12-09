2025年大躍進の庄司浩平が「週刊TVガイド新春特大号（2026年1月9日号）」に登場！ 新年を祝う新春号ならではの購入者特典生写真の絵柄も解禁！
「週刊TVガイド2026年1月9日号」（東京ニュース通信社刊）
「仮面ライダーガヴ」や「40までにしたい10のこと」などに出演し、大きな話題を呼んだ俳優・庄司浩平が、“2025年の顔”として登場。今年1年の振り返りや新年の抱負などをたっぷりと語ってもらった。新春号にふさわしい、和服に身を包んだ美麗グラビアもお見逃しなく。
なお、ローソンエンタテインメントで「週刊TVガイド新春特大号（2026年1月9日号）」関東版を購入すると、特典として庄司浩平の特典生写真（3種より1種選択）をプレゼント。さらに3冊セットを購入すると、コンプリートセット購入者限定生写真1枚が付いてくる特別企画も実施。ぜひこの機会にチェックしていただきたい。
庄司浩平コメント
日本人ですが、和装はなかなか着る機会がないので、こういった機会があると改めて背筋が伸びる感じがありました。着付けの方もいらっしゃって、楽しみながらいろいろなシチュエーションで撮影できました。新年の気持ちを先取りできたのも、ありがたかったです。
購入者特典、決定！
◆特典内容：庄司浩平 生写真1枚
対象店舗：ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）
対象商品：週刊TVガイド関東版2026年1月9日号
※実店舗での 庄司浩平 生写真付き販売はございません。通販のみの特典となります。
※絵柄3種類より1枚を選んで、ご購入いただけます。
さらに、3冊セット購入のお客様には＜庄司浩平 特典生写真＞3種類に加え、＜コンプリートセット購入者限定生写真 ＞を1枚プレゼント！！
庄司浩平 生写真付き販売については下記HPをご覧ください。
１.庄司浩平 生写真A付き
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16480282
２.庄司浩平 生写真B付き
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16480283
３.庄司浩平 生写真C付き
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16480284
【3冊セット購入】
・週刊TVガイド関東版2026年1月9日号 3冊セット購入／庄司浩平 特典生写真3種類＋コンプリートセット購入者限定生写真付き
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16480285
【注意事項】
※12月9日現在
※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。
※特典付き販売は関東版のみとなります。
※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。
※予約開始日時は実施店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各店舗にてご確認ください。
【紙版 商品概要】
「週刊TVガイド2026年1月9日号」
関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版
●発売日：2025年12月26日（金）※一部発売日が異なる地域がございます
●特別定価：650円
全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド2026年1月9日号」
●配信日：2025年12月下旬以降～順次配信開始予定
●価 格：650円
※電子版の番組表は関東版になります。
※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X
@weekly_tvguide＜https://x.com/weekly_tvguide＞
■公式インスタグラム
@weeklytvguide＜http://instagram.com/weeklytvguide/＞