2025年大躍進の庄司浩平が「週刊TVガイド新春特大号（2026年1月9日号）」に登場！ 新年を祝う新春号ならではの購入者特典生写真の絵柄も解禁！

株式会社東京ニュース通信社東京ニュース通信社は、「週刊TVガイド新春特大号（2026年1月9日号）」を12月26日（金）に発売。庄司浩平が登場し、ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）購入者特典として生写真が付くことが決定しました。「週刊TVガイド2026年1月9日号」（東京ニュース通信社刊）

「仮面ライダーガヴ」や「40までにしたい10のこと」などに出演し、大きな話題を呼んだ俳優・庄司浩平が、“2025年の顔”として登場。今年1年の振り返りや新年の抱負などをたっぷりと語ってもらった。新春号にふさわしい、和服に身を包んだ美麗グラビアもお見逃しなく。

なお、ローソンエンタテインメントで「週刊TVガイド新春特大号（2026年1月9日号）」関東版を購入すると、特典として庄司浩平の特典生写真（3種より1種選択）をプレゼント。さらに3冊セットを購入すると、コンプリートセット購入者限定生写真1枚が付いてくる特別企画も実施。ぜひこの機会にチェックしていただきたい。

庄司浩平コメント

日本人ですが、和装はなかなか着る機会がないので、こういった機会があると改めて背筋が伸びる感じがありました。着付けの方もいらっしゃって、楽しみながらいろいろなシチュエーションで撮影できました。新年の気持ちを先取りできたのも、ありがたかったです。

購入者特典、決定！

◆特典内容：庄司浩平 生写真1枚

対象店舗：ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

対象商品：週刊TVガイド関東版2026年1月9日号

※実店舗での 庄司浩平 生写真付き販売はございません。通販のみの特典となります。

※絵柄3種類より1枚を選んで、ご購入いただけます。

さらに、3冊セット購入のお客様には＜庄司浩平 特典生写真＞3種類に加え、＜コンプリートセット購入者限定生写真 ＞を1枚プレゼント！！

庄司浩平 生写真付き販売については下記HPをご覧ください。

１.庄司浩平 生写真A付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16480282

２.庄司浩平 生写真B付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16480283

３.庄司浩平 生写真C付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16480284

【3冊セット購入】

・週刊TVガイド関東版2026年1月9日号 3冊セット購入／庄司浩平 特典生写真3種類＋コンプリートセット購入者限定生写真付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16480285

【注意事項】

※12月9日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

※予約開始日時は実施店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各店舗にてご確認ください。

【紙版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年1月9日号」

関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版

●発売日：2025年12月26日（金）※一部発売日が異なる地域がございます

●特別定価：650円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年1月9日号」

●配信日：2025年12月下旬以降～順次配信開始予定

●価 格：650円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@weekly_tvguide＜https://x.com/weekly_tvguide＞

■公式インスタグラム

@weeklytvguide＜http://instagram.com/weeklytvguide/＞