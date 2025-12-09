【事前申込制】12／25開催「建築」ってなんだ？第２弾「さかえ住宅（仮称）」建設現場にて中高生向け現場見学会を開催します！

横浜市

「さかえ住宅（仮称）」建設現場見学会

中高生の皆さん、「建築の仕事」を知っていますか？

「モノづくり」の楽しさにあふれ、地図にも残る、スケールの大きい、魅力にあふれる仕事です。

そんな建設現場を実際に見学し、その魅力や楽しさを感じてみませんか？

第２弾となる今回の見学場所は「さかえ住宅（仮称）」建設現場です。

１階部分の躯体（くたい）工事の状況を見ることができます。躯体（くたい）とは建物の基礎や柱、壁などの総称です。

建物が完成してからは決して見ることができない現場の状況を、ぜひ見学いただき、将来の進路の参考にしてください！

■日時

２０２５年１２月２５日［木］（１５：００～１時間程度）

※受付開始 １４：４５

■見学場所

さかえ住宅（仮称）工事現場

（横浜市港北区日吉６丁目１３番 矢上川公園隣接）

■概要

対象：中学生、高校生（市内外在住問わず）

参加費：無料（交通費は各自でお願いします）

定員：計２０名（先着順）

■交通アクセス

東急東横線「綱島駅」・東急新横浜線「新綱島駅」

バス（日９２ 日吉駅東口行）「南綱島住宅」（下車徒歩５分）

※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

１.最寄り駅からバス乗り場までの行き方

最寄り駅は東急東横線「綱島駅」か、東急新横浜線「新綱島駅」です。

ただし、バス乗り場は「新綱島駅」の駅前になりますのでご注意ください。

最寄りバス停は「南綱島住宅」ですので、乗車いただくバスは「日92系統 日吉駅東口」になります。上記地図の５.のりばからご乗車ください。

また、綱島駅からバス乗り場までは徒歩４分程度かかります。北口から出てバス停へ向かってください。

２.最寄りバス停「南綱島住宅」から見学会場所までの行き方

バス停「南綱島住宅」で下車し、上記地図のとおり、矢印の方向に向かって歩いていただきますと現場が見えてきます。当日は、バス停付近に担当者が立ってお待ちしております。案内しますのでご安心ください。

事前申込は下記横浜市電子申請・届出システム（外部サイト）にて申し込みください。

【現在申込受付中～１２月２２日 １２時００分】

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/323896af-7cf1-406a-8d48-1922638f8ae0/start