「長崎ちゃんめん」冬の定番・牡蠣メニュー開始 12月10日（水）より「冬のちゃんめん」2種を販売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

ちゃんぽんの良さとラーメンの良さを掛け合わせた ちゃんめん を看板メニューに西日本を中心に32 店舗を展開している「長崎ちゃんめん」では12 月10 日（水）から冬季限定ちゃんめんを発売いたします。まずは定番の牡蠣ちゃんめん。広島県産牡蠣のぷりぷり食感と牡蠣の旨味がスープに溶け込んだコクのある海鮮の味をお楽しみください。また今年は牡蠣をバター醤油で炙った香ばしい一味違ったちゃんめんも選べます。そして、ご飯と一緒に「牡蠣フライ定食」もご用意いたします。沢山の野菜と広島県産牡蠣の旨味で、体の芯まで温めて、この寒い冬を乗り切りましょう。スタッフ一同、皆さまのご来店をお待ちしております。

販売期間 令和7年12月10日（水）～ 令和8年2月28日（土）

◇冬季限定・牡蠣メニュー

※画像はイメージです

■ 牡蠣ちゃんめん

牡蠣ちゃんめん（牡蠣3個）

牡蠣3個 1,180円（税込1,298円）

牡蠣6個 1,680円（税込1,848円）

ぷりぷり食感の広島県産の牡蠣をもちもち食感の麺と一緒にお楽しみください。

■ バター醤油 炙り牡蠣ちゃんめん

バター醤油 炙り牡蠣ちゃんめん（牡蠣6個）

牡蠣3個 1,280円（税込1,408円）

牡蠣6個 1,780円（税込1,958円）

これぞ、冬の最強コラボ！濃厚でミルキーな広島県産の牡蠣をバター醤油で炙り、風味が引き立てられた絶品ちゃんめんです。

■ 牡蠣フライ定食

牡蠣フライ定食

1,030円（税込1,133円）

牡蠣フライ5個（タルタルソース付）

ライス

スープ

漬物

ふんわりサクッとした衣に包まれた牡蠣をタルタルソースと共にお楽しみください。ご飯もすすむ、冬の美味しさです。

牡蠣3個単品（タルタルソース付） 500円 （税込550円）

■長崎ちゃんめんの店舗一覧はコチラ(https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/shop)をクリックしてください。

山口県17店舗 広島県5店舗 島根県1店舗 岡山県8店舗 兵庫県1店舗

◎「長崎ちゃんめん」のこだわり

■ 野菜

長崎ちゃんめんは、キャベツ・もやし・玉葱、人参、木耳、コーン等、沢山の種類の野菜を使用しております。また国産キャベツともやしをたっぷり使用しており、野菜たっぷりちゃんめんの野菜の総重量は約380gです。成人が1日に必要とする野菜の摂取量は約350ｇと言われていることからも、野菜たっぷりでお届けしています。

■ 生麺

麺は自社工場で毎日製造、いつでも安心安全で美味しい商品をお客様に提供する為、こだわりを持って取り組んでおります。また小麦粉は山口県産の「せときらら」を使用しており弾力のある生麺に仕立てました。

■ スープ

長崎ちゃんめんのスープは丸鶏と豚骨を使用し、創業以来、変わらぬ伝統のあるスープを提供しております。野菜や魚介の旨味がスープに溶け込んだ、うまみとコクのあるスープを堪能してください。

■ 誕生秘話

「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」ちゃんめんの特色を一言で言うと、ラーメンとちゃんぽんの「いいとこどり」な商品です。ちゃんぽん特有の野菜や海産物など11種類のボリュームたっぷりの具材を使用。ラーメンの主役となるスープと麺ではスープは丸鶏と豚骨を使用し、野菜の旨みがじっくり溶け込みんでいます。また麺はコシのある生麺で美味しく仕上げたモチモチ食感。このように両方の「美味しさ」をご堪能いただけます。

■ 麺中華れすとらんとして

創業50年以上が経過し、長崎ちゃんめんはブランドコンセプトを「麺中華れすとらん」にリブランディングいたしました。これまでの「長崎ちゃんめん」に加え、更にメニューを拡大いたしました。伝統のちゃんめんにホルモン焼きをトッピングし、鉄板焼きとして新しい美味しさを提供。また、油淋鶏、小籠包、麻婆丼など、より「中華」としてのメニューも強化いたしました。

● 長崎ちゃんめんメニュー https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/?page_id=1060(https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/?page_id=1060)

「長崎ちゃんめん」について

長崎ちゃんめんは、1971年に山口県小野田市に第1号店がオープンし、山口、広島、岡山の中国地方を中心に出店してまいりました。“長崎ちゃんめん”というネーミングの由来は、【ちゃんぽん】と【ラーメン】の良い部分を活かした特徴にあります。ちゃんぽん特有の具だくさんの食材と白湯スープに蒸し麺ではなく、ラーメン特有のコシのある生麺を使用しているのが特徴です。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

長崎ちゃんめん HP https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/

長崎ちゃんめん 公式アプリ・ダウンロード用QRコード