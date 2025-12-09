アネコユサギの新作小説がカクヨムネクストで連載スタート！『盾の勇者の成り上がり』の期間限定公開も

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）が株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発・運営する読書サブスクリプションサービス「カクヨムネクスト」において、『盾の勇者の成り上がり』著者であるアネコユサギの新作小説『異世界の牧場を相続しました～スタァストリームファーム～』が連載スタート。『盾の勇者の成り上がり』の期間限定、無料公開も実施します。

アネコユサギ完全新作『異世界の牧場を相続しました～スタァストリームファーム～』連載開始！

かわいい魔物たちとほのぼのスローライフ！

あらすじ：

ブラック企業勤めの静流が大好きな祖父から譲り受けたのは、異世界の牧場!?

キノコ型の魔物マイや子熊みたいな魔物クマビーと一緒に、静流は不思議な牧場「スタァストリームファーム」での新生活を始めることに。さらに、異世界での静流は、なぜか少女の体になっていた。そういえば何年も前にここで誰かと遊んでいたような……？

静流を助けてくれる優しい魔物たちと、なんだか懐かしい朧げな記憶。穏やかなスローライフに、静流の心は癒やされていく――。

そんな中、静流は自分のためにマイたちが夜中まで働いていたことを知る。

「しっかりと休まないといけないぞ！」

異世界で無理をせずに生きていく静流と魔物たち、そして彼女らを見守る個性豊かな人々とのあたたかな交流を描く『盾の勇者の成り上がり』著者の完全新作！

連載ページ：

https://kakuyomu.jp/works/822139839770408648



※カクヨムネクストは、月額制の読書サブスクリプションサービスです。無料でもお楽しみいただけますが、最新の3話分は有料会員限定となります。

『盾の勇者の成り上がり』１～３巻を期間限定で公開！

『盾の勇者の成り上がり』書籍の１～３巻を、2026年2月28日（土）までの期間限定で公開中！ 1巻分は無料となります（2巻以降は、有料会員限定となります）。

『盾の勇者の成り上がり』１～３巻公開ページ：

https://kakuyomu.jp/works/822139840719546373

『盾の勇者の成り上がり』シリーズとは

2013年8月、MFブックスの創刊タイトルとして刊行された人気シリーズ。シリーズ累計（紙＋電子）で1300万部を突破しており、2025年7月からはTVアニメ Season 4 が放送された。Season 5 の制作も決定しており、完全新作グローバルゲームプロジェクトも始動している。

著：アネコユサギ

イラスト：弥南せいら

レーベル：MFブックス

あらすじ：

盾の勇者として異世界に召喚された岩谷尚文。冒険三日目にして仲間に裏切られ、勇者としての名声と金銭を一度に失ってしまった。

……なぜ、俺だけがこんな目に遭うんだ!? 不信。疑念。猜疑心。世界中のすべてが敵だ！ 他者を信じられなくなった尚文だったが、そんな彼の前に、一人の少女が現れて……!? 苦悩の果てに、彼が手にしたものは一体何なのか!?

これは一人の男が、絶望の底から這い上がって行く軌跡を描いた成り上がりファンタジー！

『盾の勇者の成り上がり』シリーズ情報：

https://mfbooks.jp/product/tatenoyusha/

■カクヨムネクストとは？

「カクヨムネクスト」は、月額制の読書サブスクリプションサービスです。連載ラインナップは、KADOKAWAの各レーベル編集者たちが、「いまイチオシ！」と太鼓判を押す作品ばかり。書店に並ぶ前に、いちはやく人気作家の最新作が読めます。

https://kakuyomu.jp/next

サービス概要

名称：カクヨムネクスト

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2024年3月

価格：980円

関連情報

■Web小説サイト「カクヨム」

https://kakuyomu.jp/

■カクヨムネクスト

https://kakuyomu.jp/next