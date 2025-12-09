来年あるある神戸クルーズも開催決定!! レイザーラモンRG『マリーンルージュであるあるクルーズ2025冬』美声爆発 ＆ あのキャラが久々降臨！

ぴあ株式会社

12月7日（日）、レイザーラモンRGの大好評イベント「マリーンルージュであるあるクルーズ2025冬～」を、横浜・マリーンルージュにて1年ぶりに開催いたしました。

「マリーンルージュであるあるクルーズ2025冬～」

2024年レイザーラモンRGは昨年50歳になったことを記念して「レイザーラモンRG's Golden Jubilee Celebration ～50年の笑いと遺産～」を1年かけて実施。その第1弾として、8月に同会場にて豪華なディナークルーズを開催しました。

レポートはこちら :https://lp.p.pia.jp/article/news/379937/index.html?detail=true

参加者たちはディナークルーズにふさわしくラグジュアリーな装いで乗船。ウェルカムプレゼントの“RGバンダナ”を自身の衣装に合わせてコーディネートし、RGの登場を待ちます。マリーンルージュに欠かせないオープニング曲、サザンオールスターズ『LOVE AFFAIR～秘密のデート』が流れ始めると、姿を現したのは“RG井風”。特徴的なタレ耳とサングラスで察した参加者たちは笑いながら拍手喝采。シャッターを切る手が止まりません。

「このバンダナ超よくない？」とRGもお気に入りのウェルカムプレゼント奇抜なアーティストのファッションもRGの手にかかればお手のもの

「普通に歌わせてください！」とあるある無しなしながらも「あるある言いたくない～ 早く言わ～なくちゃ～」と歌詞は自然とあるある仕様。歌の終わりと共に全員であるあるクルーズの出航に乾杯しました。

ドレッシーな装いに揃いの黒いバンダナを付けている参加者たちとコンセプト強めな衣装に身を包んだ主役の集い

「皆さん楽しんでくださいね。あるあるどんどん歌います」とトークを展開しながら、バンダナをあしらったドレッシーな参加者たちの装いや、男性客も多い会場内にはしゃぐRG。「このあと、デッキでツーショット撮影会を行います」と告知をし、「羽生結づぁる（の衣装）もあるんですけど」と報告したところ、観客から予想以上の歓声が。凝りに凝ったRG井風だけに「えー！なんでー！」と、少しふてくされてみせるRGに参加者たちは爆笑。気を取り直して「羽生あるある歌っておきましょう」と、QUEEN『I Was Born To Love You』を熱唱します。

「長くなります、5分ください」と迷わずQUEEN『I Was Born To Love You』をチョイス「日本ではほぼ私の曲」と、歌詞をノールックで1986オメガトライブ「君は1000%」を歌うRG

すると、とんでもない歌唱力に船内は大盛り上がり。これまでのRGあるあるツアーでは音響設備のよしあし関係なく自慢のノドを活かしてあるあるを歌いあげてきたRGですが、この日の伸びやかな声には「え、やばい、声が出すぎていた」とビックリしてしまいます。今回第一興商の協力により、DAMのカラオケ音源を使用。その音響の良さに自然とつられたようで、テンションが一気にアップ。参加者が食べていたフルコースディナーの真鯛を見てすぐさま「真鯛あるある」を思いつき、X『紅』をチョイス。「真鯛のあるある shadows on the wall」「真鯛が見えないのか すぐそばにいるのに」と歌うに留まらず、間奏で「ギター 黒鯛！ ベース 金目鯛！ ドラム 真鯛！」とノリノリ。しかし、歌い上げすぎた結果、あるあるを言う前に曲が終わってしまい、「やべえ、終わった（笑）。あるあるは『大きいやつは黒い』でした」と口上。「気持ちよくなりすぎて歌わないパターン、これRGあるあるでした」とオチをつけました。

「お前ら、真鯛食べてるのかー！」とハイトーンボイスで叫ぶRG真鯛

ツーショットタイムはリクエストに応えて華麗なる羽生結づぁるで登場し、デッキのKiss and Cryで横浜の美しい夜景や月をバックに撮影。マリーンルージュに施されたイルミネーションも結づぁるのためのKiss and Cryとばかりに参加者たちは至る所でカメラを向けます。

結づぁるの「ライトで照らして！」という指示のもと、参加者たちが協力し合ってスマホのライトをスポットライト代わりに。結づぁると横浜ベイブリッジと月音楽もないのに迫真の演技を見せる結づぁるマリーンルージュの電飾に彩られたKiss and Cryクリスマスツリーと結づぁる結づぁるの舞う船内はまるでスケートリンクのよう

最後に「はい、お久しぶりでーす」と登場したのは、Xでも告知されていた懐かしのかわうそ君。2012年開催の「RGが大学時代を過ごした京都をあるあるを歌いながら巡るミステリーバスツアー」ほか、さまざまな場面で参加者たちの視線を釘付けにした人気キャラに参加者たちも大喜び。TOKIO『LOVE YOU ONLY』にのせた「M-1グランプリ」のあるある「（あんなにウケてるのに）ダブルヒガシ準決勝行かない」では、参加者たちとの完璧なコール＆レスポンスも。『DESIRE -情熱-』にのせた「中森明菜あるある」の「声小さい」、『We Are The World』にのせた「海原やすよともこあるある」の「化粧水買いがち」が興に乗ると、そのまま吉本師匠あるあるシリーズに突入。そして、ここにきてなお、美声は衰え知らず。

ダブルヒガシの面白さを称え、「来年は優勝してくれー！」と叫ぶかわうそ君『DESIRE -情熱-』の振り付けも完璧なかわうそ君

さらにここで、かわうそサンタから、驚異のボディメイクで話題となった見取り図・盛山の女性誌表紙風ブロマイドをサプライズプレゼント。「みんなが知らんところ歌える」とt.A.T.u.『All The Things She Said』のサビ以外も歌ってみせたあと、各テーブルをまわって手渡ししていきました。

女性誌表紙風ブロマイドの雑誌名は「aruaru」

最後は、BARBEE BOYS『目を閉じておいでよ』にのせた名作中の名作「手羽先あるある」。「手羽閉じておいでよ」「いつもを凌ぐ 熱い手羽と手羽づかい」など手羽尽くしの歌詞で参加者の期待をあおり、「真ん中を折って食べる」とレジェンドあるあるでクルーズを締めくくりました。

「安心してください、履いてますよ」と言いながらお見送り

そして、2026年1月31日（土）に神戸クルーズ「コンチェルト」にて『あるあるクルーズ in 神戸 2026真冬』が決定。チケットは本日12月9日正午より抽選受付開始です。詳しくは下記サイトにてご確認下さい。

公式サイト :https://www.rg50anniv.com/公式X :https://x.com/RG50annivチケットはこちら :https://w.pia.jp/t/aruarucruise-kb/

「マリーンルージュであるあるクルーズ2025冬～」の模様は過去のあるあるツアー同様に、Xのハッシュタグ「#あるあるクルーズ2025冬」で参加者の方々が多数ポストしていますので、そちらもぜひチェックしてください。

なお、参加者たちが撮ったRGのベストショットがデザインされた『あるあるカレンダー2026』がオンラインにて好評販売中。こちらも詳しくは公式サイトをチェックしてください。

『あるあるクルーズ in 神戸 2026真冬』

カレンダーのご購入・詳細はこちら :https://memorial.pia.jp/shop/pages/2025razorramonrg_calendar.aspx

◆日程 2026年1月31日（土）

◆出演 レイザーラモンRG



◆会場 神戸クルーズ「コンチェルト」

◆集合場所 コンチェルトのりば（モザイク1階）

◆アクセス JR「神戸駅」徒歩10分



◆開場時間 12:15

◆開演時間 12:30～14:15

※11：30より待合室での受付を開始、12:15より乗船開始予定、12：25受付締切



◆チケット

◇価格：29,800円（税込・全席指定）

☆フランス料理のランチコース・ドリンク飲み放題・記念品付き

◇販売ページ：チケットぴあ https://w.pia.jp/t/aruarucruise-kb/

◇受付期間：

プレリザーブ（抽選）1次 2025年12月9日（火）12:00 ～ 12月14日（日）23:59

プレリザーブ（抽選）2次 2025年12月15日（月）00:00 ～ 12月21日（日）23:59

プレリザーブ（抽選）3次 2025年12月22日（月）00:00 ～ 12月24日（水）23:59

プリセール（先着） 2025年12月27日（土）10:00 ～ 2026年1月7日（水）23:59

一般発売（先着） 2026年1月10日（土）10:00 ～ 1月21日（水）23:59

◆ドレスコード

ご自身の思うラグジュアリーな服装でお越しください。強制ではございません。

【ご購入前に必ずご確認ください】

・11：30より待合室での受付を開始、12:15より乗船開始予定、12：25受付締め切りです。

・受付終了時間までに、コンチェルトのりば（モザイク1階）にお越しください。遅れますとご乗船いただけません。2024年に開催したRGクルーズとは別の場所・船となりますのでご注意ください。

・チケットはお1人様4枚まで購入可能です

・ドリンクは飲み放題です

・お連れ様と同じ席をご希望の場合はまとめてご購入いただきますようお願い申し上げます。別々にご購入いただいた場合はお席が離れてしまいますので予めご了承ください。相席となる場合もございます。

・未就学児童参加不可となります。ご了承ください。小学生以上の方は大人と同料金のチケットが必要になります。

・飲食物はお持ち込みいただけません。

・船がコンチェルトから変更になる場合がございます。その場合、公式サイトやSNSにてご案内いたします。

・気象、海象、行政からの要請等により運航中止となる場合がございます。その場合は後日払い戻しを実施する予定です。

・当日の気象状況によっては、船長判断で航路を変更させていただく場合がございます。

・ご本人を確認する場合がございますのでご本人確認書類（免許証など）をご提示できるようご用意ください。

・他のお客様との共有スペースもございますので予めご了承ください。

・チケットを紛失した場合、再発行は致しません。

・ご本人確認をする場合がございますのでご本人確認書類（免許証など）をご提示できるようご用意ください。

・船内の一部のお部屋を貸切っておりますが、共有スペースもございますので予めご了承ください。

◎イベント関連のお問い合わせ

live_info@pia.co.jp

・メールのタイトルに「RGクルーズ」など、どのイベントのお問い合わせかわかるよう必ず記載をお願いいたします。

・返信メールが届くよう、ドメインの受信設定をお願いいたします。

・主に平日11:00～18:00頃のご返信となります。土日・祝日のお問い合わせは翌営業日にご返信いたします。

・イベント当日にメールでお問い合わせいただいた場合はご返信が出来ません。

◎クルージング当日のお問い合わせ

（道に迷った場合等、こちらにご連絡ください）

THE KOBE CRUISE予約センター 078-360-5603

◆クルーズ運航会社：株式会社Sevenseas cruiser

◆クルーズ運営会社：株式会社神戸クルーザー

◆協力 吉本興業株式会社

◆主催・企画・制作 ぴあライブクリエイティブ株式会社