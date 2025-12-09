株式会社Gugenkaと長岡造形大学が共同開発したMRアート作品が「2025アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA」インタラクティブアート部門で入賞

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、長岡造形大学 金山正貴准教授と共同で開発したアート作品『Augmented Waves』が、「2025アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA」インタラクティブアート部門にて入賞したことをお知らせいたします。

2025年度の受賞作品一覧▶https://adaa.jp/ja/winners/winners2025.html

■「2025アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA」について

「アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA」は、北部九州から世界へ向けてデジタルクリエイターを発掘・育成することを目的に、2001年に創設された国際的なメディアアートコンペティションです。高度なメディアテクノロジーを基盤に、「論理的思考」と「芸術的感性」の融合をテーマとした作品が国内外から集まる場として発展してきました。



25回目となる2025年も、このテーマを軸に多彩なデジタルアート作品が寄せられています。本賞はアジア地域におけるクリエイター育成や産学連携の拠点として高く評価され、福岡・日本、そして世界のデジタルコンテンツ文化の発展に寄与しています。

公式サイト：https://adaa.jp/ja/index.html

■インタラクティブアート部門入賞について

インタラクティブアート部門は、鑑賞者の動きや反応に応じて変化する体験型作品を対象とし、先端技術と高い表現力が求められる分野です。この部門での入賞は、技術的完成度と芸術性が国際的に評価された証であり、体験型コンテンツとしての革新性や独自性が認められた成果でもあります。

国内外から多くの応募が集まる中での受賞は、作品と開発チームの創造性・技術力が世界レベルであることを示す大きな評価となります。

■アート作品『Augmented Waves』について

波を題材にしたMR（複合現実）アート作品『Augmented Waves』は、アクリル板の動きを使った「Δtシリーズ」にMR技術を組み合わせ、触れると波紋や音が広がる体験型アートです。

鑑賞者がヘッドマウントディスプレイを装着して表面をなぞると、物理的な揺らぎに加えてMRのエフェクトが重なり、現実と仮想が交差する表現が生まれます。複数人で同じ空間を共有できる点も特徴で、新しいユーザーインターフェースの可能性を探る実験的な作品です。

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/