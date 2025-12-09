全10色の“推し色”が再び輝く！推し活ジュエリー【推し色小瓶】が進化して帰ってくる【推し色小瓶 Season2】が池袋＆オンラインで数量限定販売へ

株式会社東洋

「笑顔創造」を企業理念とする株式会社東洋（本社：埼玉県桶川市、代表取締役：中村秀夫）が運営する日本最大級のルース（裸石）専門店「東洋ルース」は、全10色のカラーバリエーションで展開する大人気商品【推し色小瓶】をシーズン２として、2025年12月12日に池袋で開催する自社販売会で販売することが決定しました。

【推し色小瓶】は、販売開始直後に全色完売するなど、多くのお客様から大きな反響をいただきましたが、まとまった数を作成することができずにいましたがこの度作成できるめどが立ったことで販売が可能になりました。

今回の推し色小瓶の販売は12月12日の池袋で開催される自社販売会と12月15日には東洋ルース公式オンラインショップでの数量限定の販売になります

今回の【推し色小瓶】は、前回よりもルースの種類や内容に変更を加えたことで、さらに輝きが増した仕上がりとなりました。使用されている宝石はその都度仕入れているため、同じ“推し色”でも毎回異なる表情を楽しめる“一期一会”のアイテムです。

シーズン2として新たに登場した本商品は、宝石それぞれの個性と推しのイメージカラーを融合することで、“推しへの想いをカタチにする”というコンセプトをより豊かに表現。推し活を彩る、唯一無二のアイテムとなっています。

推し色小瓶とは



【推し色小瓶】は、“推し活”を楽しむファンの皆さまに向けて開発された限定ルース商品です。

推しのイメージカラーをテーマに、赤・青・黄・オレンジ・緑・水色・紫・ピンク・白・黒の全10色を展開。それぞれの色をイメージした本物の宝石を約10.0～15.0ct封入した小瓶です。





■ 初回販売は即日完売！大きな反響を受けて再販へ

初回販売では、オンライン販売開始直後からアクセスが集中し、人気色はわずか数十分で完売。全10色も同日中に完売するなど、大きな反響をいただきました。

SNS上では「推し色が選べるのが嬉しい」「宝石が本格的なのにこの価格はすごい」などの声が多数寄せられ、再販を求めるコメントも多くいただきました。

■ 宝石で“推し活”をもっと楽しく

本商品は、「宝石をもっと身近に、推し活をもっと楽しく」という想いから生まれたアイテムです。

宝石の輝きが推し色を美しく表現し、“推し”への想いを日常の中で楽しめます。

また、一部には小さな傷やカケのある“訳ありルース”も含まれますが、宝石としての美しさを損なわないものを厳選して封入。お求めやすい価格でありながら、本物の宝石の煌めきを実感いただけます。

※天然石も人工石もある

商品概要

商品名： 推し色小瓶

価格： 1,000円（税込）

カラー展開： 全10色（赤・ピンク・オレンジ・黄・緑・水色・青・紫・黒・白）

再販開始：１.自社販売会：2025年12月12日10時

２.オンラインストア：2025年12月15日

両方ともなくなり次第販売終了

販売場所：

１.池袋販売会

開催日 2025年12月12日13日

時間 10:00～18:00

住所 東京都豊島区東池袋1-6-4伊藤ビル4階

２. 東洋ルース公式オンラインショップ

https://shop.toyo-loose.jp/

今後もさらなる商品展開をしていき、多くのお客様に楽しんでいただけるようなものを作成してまいります。

■東洋ルースとは？

2019年3月29日～31日に大宮ソニックシティ（埼玉県）で開催した、第7回埼玉ミネラルマルシェへの出展が東洋ルースの展示会デビューでした。デビュー以来、毎月2回、全国各地で開催される宝石の展示会へ出展を続けております。現在、28の都道府県（北海道、山形県、秋田県、宮城県、新潟県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、高知県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県※自社調べ）を踏破しております。

2024年11月29日にはオンラインストアをオープンいたしました。現在約800点数もの商品が出品されております。1石あたり2～300円の宝石もあり、展示会と同じく、お客様のお手にとって頂きやすい価格帯でルースを販売しております。



■東洋ルース、宝石鑑別士の紹介

中村 恵梨子（東洋ルース 仕入れ・鑑別担当）

2024年 世界最難関・世界最古のGem-A(英国宝石学協会)が認定する宝石学資格、『FGA（Fellow of The Gemmological Association of Great Britain＝英国宝石学協会特別会員）』を有する。

大学卒業後に宝石学を学び、『笑顔創造』を企業理念とする株式会社東洋へ入社。その後、東洋ルースで宝石の仕事に携わる。高い鑑別能力による、確かで価値のある宝石を、お客様へ届ける。

「宝石はみんなを笑顔にすることができるんです。私たち東洋ルースは『宝石で世界中を輝かせ笑顔溢れる世界を創ります』というビジョンを実現するために全力を尽くします。

今後とも東洋ルースをどうぞよろしくお願い致します。」

■裸石の日とは

「裸石の日」は、東洋ルースが宝石をジュエリーに加工する前の“裸石（ルース）”の魅力を広く知っていただくために、「裸石（はだかいし/ルース）」を8(はだか)14(いし)にかけて、8月14日に記念日を制定し、一般社団法人日本記念日協会に正式に認定を受けました。

■ルース/裸石（はだかいし）とは

ルースとは、一般的に指輪などにジュエリー加工される前の、カットが行われた宝石そのものの事を指します。そもそも宝石といえば、高級な宝飾店に何十・何百万円という金額で販売される形を強くイメージされがちですが、これには理由があります。素材となる金やプラチナの相場の高騰であったり、それらをデザイン：加工する技術者、ジュエリーを実際にお客様の元へ販売する販売員に支払われる人件費等、様々な工程を経て顧客の元へ渡るためです。ですが、宝石が製品になる前の状態『ルース』であれば、比較的安価な金額で宝石を手に入れる事が出来るのです。昨今のハンドメイドブームにより、自分でジュエリーの枠を製作したり、宝石を直接加工する人が増え、ルースの需要は広まって行きました。また、宝石業界用語でルースは「裸石（はだかいし）」と呼ばれる事もあります。

東洋ルースでは、毎回1万点以上の商品を展示会にお持ちしておりますが、ルースケースにそれぞれ価格が対応した色つきのシールが貼られていて、一目で価格帯が分かる仕組みとなっております。

東洋ルース公式ホームページ：https://www.toyo-loose.jp/

東洋ルースオンラインショップ：https://shop.toyo-loose.jp/

東洋ルース公式X

メイン：https://twitter.com/TOYO_Loose

オンラインショップ専用：https://x.com/TOYOLOOSE_staff

（※「なりすましアカウント」にご注意ください）



【会社情報】

会社名：株式会社東洋

本社所在地：〒363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-36 マメトラショッピングパーク2階

電話番号：048-578-7323

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当：金井愛実

東洋ルース窓口：048-578-7323

メールアドレス：toyo-press@toyo-egroup.jp