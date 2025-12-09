『メイプルストーリーR：エボリューション』×人気のキャラクター「Bugcat Capoo（バグキャットカプー）」コラボイベントを12月9日（火）より開催！
ネクソン完全監修の冒険RPG『メイプルストーリーR: エボリューション』において、台湾で大人気のキャラクター「Bugcat Capoo（バグキャットカプー）」とのコラボイベントを、2025年12月9日（火）より期間限定で開催することをお知らせいたします。
「BUGCAT CAPOO」は、台湾のWebtoon（ウェブマンガ）から生まれたキャラクターです。「猫にも虫にも見える」不思議な見た目と、かわいさと暴れん坊さを併せ持つギャップで、世界中にファンを持っています。
今回のコラボでは、メイプルRの世界でカプーと一緒に探検することでコラボ限定のアイテムを手に入れることができます。カプーをモチーフにした限定外観やペット、スタンプ、ライディング、幻霊、神器など、期間限定のコラボアイテムが多数登場いたします。
さらに、コラボ開始を記念し、コラボPVと主題歌MVを公開します。公式X（旧Twitter）にてAmazonギフト券が当たるキャンペーンも開催します。ぜひお見逃しなく！
App Storeからダウンロード：https://msrjp.onelink.me/wJTh/mn6p9p5r
Google Playで手に入れよう：https://msrjp.onelink.me/BFNt/03o7zttf
公式X（旧Twitter）：https://msrjp.onelink.me/Y70T/2zfibmdv
公式discord：https://msrjp.onelink.me/41rm/kwmp9ulk
コラボPV公開！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kgHUA_XFlMo ]
コラボPV公開記念キャンペーンでは、フォローとリポストした方から、抽選でAmazonギフト券1,000円分を7名様にプレゼントします。また、動画内に隠されたキーワードを見つけることで特典を獲得できる企画も同時開催します。
さらに、メイプルRの主題歌を使用した「バグキャットカプー」とのコラボMVも公開しました！キャンペーンの詳細は、後日発表します。
キャンペーンはこちらから：https://msrjp.onelink.me/Y70T/2zfibmdv
コラボイベント概要
コラボイベント「カプーの奇妙な探検」では、肉を探していたカプーがメイプルRの世界に迷い込み、装備を手に入れて探検者カプーに変身します。カプーと一緒に探検しながら食べ物を集めたり、帰り道を見つけたりするのを手伝いましょう。
本イベントは4週持続で、四つのテーマに分かれ、各テーマの開催時間は七日となります。イベント中はカプーを操って、「大食いツルハシ」でマップ内のブロックを壊して報酬やポイントを獲得できます。累計ポイント到達で探検支援報酬が解放されます。
【コラボ期間】
2025年12月9日（火）～2026年1月5日（月）
※イベントの開催期間や内容等は予告なく変更になる場合があります。
※各アイテムの具体的な登場時点については、ゲーム内にてご確認ください。
▼カプーをモチーフにした限定外観が無料でGET！
コラボ期間中に毎日ログインすると、限定コーデ「バグキャットの約束」を無料で入手できます。また、限定コーデ「勇者カプーの冒険」、背景「カプーパワー」が期間限定で登場します。
さらに、限定アイコン枠「カプーと遊び」、アイコン「バグキャットカプー」、称号「食いしん坊の勇者カプー」などの限定外観を、「探検ショップ」やランク報酬で獲得できます。
▼コラボ限定スタンプ「カプーの日常」が手に入るチャンス！
全20種類のコラボ限定スタンプ「カプーの日常」がゲーム内に実装されます。コラボイベントの「探検ショップ」や「階数報酬」でスタンプを入手できます。
▼カプーが仲間になる！コラボ限定ペット「ミニカプー」を獲得可能！
コラボイベント「カプーの奇妙な探検」に参加すると、MR品質のペット「ミニカプー」を入手できます。「ミニカプー」は、「カプー勇者」、「カプー将軍」を経て、最終形態である「キングカプー」へと進化します。
▼食欲をスピードに！モンスターライディング「カプー号列車」登場！
モンスターライディング「カプー号列車」が12月16日から期間限定で登場します。コラボイベント「カプーの奇妙な探検」に参加して、限定ライディングを入手しましょう。
▼カプーが幻霊になる！コラボ限定幻霊が登場！
12月23日からは、カプーをモチーフにした幻霊「チュチュカプー」、「爆食カプー」、「怠いカプー」がゲーム内に登場します。コラボイベント「カプーの奇妙な探検」に参加して、限定幻霊を入手しましょう。
▼コラボ限定神器「バグキャットタイム」を入手しよう！
12月30日からは、特別な神器「バグキャットタイム」が実装され、「カプーシールド」、「カプーハンマー」、「福招きカプー」、「カプーチェア」を入手できます。
▼コラボ二段ジャンプとダメージフォント
カプーをモチーフにした二段ジャンプと、「カプースマッシュ」と「カプー大作戦」の2種類のダメージフォントが期間限定で登場します。二段ジャンプは、職業によって表現が異なります。
『メイプルストーリーR: エボリューション』の最新情報はこちらから！
▼サービス概要
タイトル名：メイプルストーリーR: エボリューション
ジャンル：お手軽冒険RPG
サービス地域：日本
対応OS：iOS／Android
販売価格：基本無料（一部アイテム課金制）
権利表記：(C) NEXON Korea Corp.All Rights Reserved