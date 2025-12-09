TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』ティザービジュアル解禁、公式サイト公開！放送時期が2026年4月に決定！

写真拡大 (全7枚)

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）のティザービジュアル解禁、公式サイト公開、2026年4月の放送が決定など新規情報を多数公開したことをご案内致します。




TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』ティザービジュアル解禁！




TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』のティザービジュアルを解禁いたしました。


ティザービジュアルでは、主人公の森田芽衣子がかわいらしくも困惑しているような表情で、特徴溢れるかわいらしい面々に囲まれている仕上がりとなっております。


「憧れた東京の学生寮は、漫画喫茶でした。」というキャッチコピーの通り、上京したての芽衣子を待つ、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしをぜひお楽しみに！



＜イントロダクション＞


秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！


憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。



そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！


学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？



かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！




＜キャラクター紹介＞



◆森田 芽衣子（もりた めいこ）




秋田出身の高校二年生。


実家への仕送りのため、東京の天宮女学院に編入し、漫画喫茶兼学生寮のヘッジホッグに住み込みで働くことに。


五人兄弟の長女で、真面目で世話好きなお姉ちゃん気質。そのせいか周囲に振り回されがち。


料理が得意で機械に弱く、ときどき方言が口に出る。妄想が激しい。




◆天宮 梨絵（あまみや りえ）




ヘッジホッグに住み込みで働く高校二年生。


天宮女学院の理事長の一人娘で、ヘッジホッグの経営者兼寮長。


大金持ちで大らかで、金銭感覚がおかしい。


漫画好きで、大量の漫画をコレクションしている。とくに百合漫画が好き。


芽衣子を新人漫画家の「もりためいこ」だと誤解する。




◆鈴木 万里花（すずき まりか）




ヘッジホッグに住み込みで働く高校二年生。


ズボラでグータラ。寒がりかつ暑がりで、年中厚着をしてコタツを愛用するが、下はパンツだけなことが多い。


マリーカ・ベルツリーという名前で、人気の動画配信者として活動中。


実家は華道の家元で、とても厳しいらしい。




◆中埜 音緒（なかの ねお）




ヘッジホッグに住み込みで働く高校二年生。


普段は純真だが、熱くなるとダークな言動が見え隠れする。


プロゲーマーを目指して、日夜ゲームに打ち込んでいる。情報技術に強く、お店のパソコン担当。


小柄なせいでよく子供扱いされることを気にしている。実は力持ち。




TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』公式サイトが公開！


さらに、放送時期が2026年4月に決定！



TVアニメの情報を発信していく公式サイトを公開いたしました。


今後、本作品に関する情報は以下の公式サイトや公式Xをチェックしてください！



◆公式サイト


https://ichijyoma-anime.com/



◆公式Xアカウント


@ichijyoma_anime（https://x.com/ichijyoma_anime）



さらに、TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』の放送時期が2026年4月に決定いたしました。続報をお楽しみに！





作品基本情報




あらすじ


秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！


憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。



そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！


学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？



かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！



STAFF


原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）


監督：渡部穏寛


キャラクターデザイン：上原史也


総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり


衣装デザイン：上原史也、大谷道子


美術設定：田中志乃


美術監督：中里陽美、細田舞華


色彩設計：梅崎ひろこ


2Dワークス：ゆめ太カンパニー


撮影監督：木村康史


編集：柳圭介


音響監督：立石弥生


音楽：MONACA


アニメーション制作：ピー・アール・エー



公式サイト・公式SNS


公式サイト： https://ichijyoma-anime.com


公式X：@ichijyoma_anime (https://x.com/ichijyoma_anime)



原作情報


原作コミックス第1～4巻好評発売中！


原作公式サイト：https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/


────────────────────────────────────────



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C)︎ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ